Brescia da sogno. Virtus Bologna superata in volata

È Jason Burnell a far impazzire, e tremare, il PalaLeonessa. Tripla a 33 secondi dalla fine, la seconda personale, per il primo sorpasso, poi tre liberi presi da Clyburn di cui due realizzati per il nuovo +1. E poi? Croce e delizia: palla lanciata verso il tabellone per far scorrere il tempo, ma per pochi millimetri il pallone non sfiora il ferro. E allora gioco che si ferma, e un possesso in più per gli ospiti: ma non basta. E allora Brescia trova la vittoria più prestigiosa della stagione davanti all’ex leader, e bandiera del club, Luca Vitali, che in settimana ha ufficializzato l’addio al basket giocato. È questo il verdetto contro la grande Virtus Bologna, con Burnell che chiude a 24 punti, massimo in stagione, e Ivanovic a 22. L’avvio è in equilibrio, con Rivers e Ivanovic a segno dalla distanza per Brescia e le risposte di Hackett e Clyburn per la Segafredo. Nel pitturato, il duello tra Bilan e Zizic anima il primo quarto, chiuso sul 27-19. Il secondo periodo è combattuto, con Burnell ancora protagonista per i padroni di casa. Bologna, spinta dalle triple di Belinelli e dalle accelerazioni di Morgan, recupera e chiude la prima metà avanti 46-51, grazie ai punti finali di Zizic e Tucker. Nella ripresa, Shengelia e Clyburn mantengono Bologna in vantaggio, nonostante gli sforzi di Della Valle e Rivers. Con cinque punti consecutivi di Morgan, la Virtus tocca il massimo vantaggio (+11). Brescia non si arrende: una tripla di Ivanovic sulla sirena del terzo quarto accorcia sul 64-72. L’ultimo periodo è un continuo botta e risposta. Le triple di Ivanovic e Rivers riportano Brescia a contatto, mentre Belinelli e Shengelia sembrano chiudere i conti col +8. Ma un Della Valle ispirato arma Burnell e il resto è storia nota. Peppe Poeta esplode di gioia e corre in campo alla sirena, per lui è la prima medaglia della carriera di allenatore, contro un califfo come Luca Banchi.

PALLACANESTRO BRESCIA-VIRTUS BOLOGNA 98-97 (27-19, 19-32, 18-21, 34-25)

Alessandro Luigi Maggi