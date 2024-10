BRESCIA. Poeta ha i rimedi contro Reggio Emilia: "Parquet ostico. Dovremo correre»

La Pallacanestro Brescia affronta una trasferta impegnativa contro la Unahotels Reggio Emilia (ore 21.00). Dopo il successo su Sassari, terzo su quattro partite in questa stagione, la squadra del Cidneo punta a confermare il buon momento, ma dovrà fare i conti con un avversario determinato e in fiducia, reduce da tre vittorie consecutive e dalle prestazioni mostruose del playmaker Cassius Winston. Tra gli ex in campo spiccano Amedeo Della Valle (nella foto), protagonista a Reggio dal 2014 al 2018, con una finale Scudetto, e Michele Vitali, ex Brescia tra il 2016 e il 2018. Sono 24 i precedenti tra le due società, con Brescia avanti per 17-7 nel totale e per 7-5 nelle sfide giocate a Reggio Emilia. La Germani ha vinto gli ultimi cinque scontri diretti e Reggio Emilia non batte i lombardi in casa dal 2021. Così Peppe Poeta: "Siamo attesi da una gara molto dura, su un parquet ostico e contro una squadra che è reduce da un ottimo momento. Reggio Emilia è una formazione organizzata ed ha confermato, oltre all’allenatore, sei giocatori nel proprio roster rispetto alla scorsa stagione". Fondamentale la fase di transizione: "Noi dovremo essere bravi a correre, in quanto è una nostra caratteristica, ma anche per non dare la possibilità a Reggio Emilia di schierarsi in difesa a metà campo, dove possono essere asfissianti mettendo pressione sulla palla".

Alessandro Luigi Maggi