Brivido Andrea Costa. Corcelli: "Emozioni uniche e indelebili»

Ci sono vittorie che restano scolpite nella memoria dei tifosi e di coloro che le hanno vissute da protagonisti. E il successo conquistato domenica dall’Andrea Costa contro Roseto, nel suo piccolo, un posticino nella memoria biancorossa se lo è conquistato, vuoi per il finale appassionante deciso dai due liberi di Alex Ranuzzi a fil di sirena, vuoi per il prestigio di aver superato la capolista, vuoi per l’abbraccio al limite della commozione di tutta la squadra. E tutto questo lo conferma anche Nunzio Corcelli, capitano e autore dell’unico tiro dal campo di quell’ultimo quarto che ha fatto palpitare tutti i tifosi, fino ai liberi finali di Ranuzzi che lo stesso Corcelli non ha voluto guardare.

"È stata una bellissima vittoria che ricorderemo sicuramente perché alla fine c’è stato un grande abbraccio di squadra – racconta –, un’esplosione di sentimenti, emozioni e carica che sono venuti fuori alla sirena finale, anche per quanto abbiamo sempre lavorato duro nonostante le difficoltà. E poi ci sono le emozioni vissute da Alex, che al di là dei due liberi finali, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe rispetto alla scorsa stagione: a fine gara ci siamo abbracciati ed è uscita anche qualche lacrima. L’emozione finale della squadra rispecchia quello che siamo, ossia uniti nelle difficoltà, e questa vittoria lo ha fatto emergere".

Un successo che impreziosisce la stagione biancorossa.

"Ho sentito dire che abbiamo affrontato Roseto priva di Mantzaris e Klyuchnyk, ed è vero, ma loro restavano comunque i primi della classe. Nei primi 6’ ci stavano facendo male con il pick and roll e in quel momento credo che abbiamo pagato la presunzione di poterla fare più semplice perché mancavano quei due, così al primo timeout ho detto ai compagni di non pensare di poter vincere facile per le assenze e di stare concentrati sulla partita. Abbiamo conquistato uno scalpo importante e ce lo godiamo, ma è già tempo di pensare alla partita di domenica che sarà molto importante".

Domenica, ancora in casa, i biancorossi affronteranno Lumezzane prima della sosta per la Coppa Italia, e l’occasione è ghiotta per dare un’altra sterzata, forse decisiva, verso la salvezza.

"Come ha detto anche coach Di Paolantonio, ci aspettano partite molto importanti ma abbiamo lo scontro diretto a sfavore con Padova – quintultima a -8 dall’Andrea Costa – per cui serve qualche altro punticino per tenerla dietro. Le ultime sette partite sono tutte cruciali e difficili e le avversarie giocheranno tutte alla morte per raggiungere il loro obiettivo".

E se alla fine della regular season potesse arrivare qualcosa di più della salvezza?

"Ci si prova – chiude Corcelli –. Sarebbe un grandissimo regalo per noi giocatori e per il pubblico che ci segue da inizio stagione e ci ha fatto tirare fuori il meglio. E lo si vede anche da un palazzo che ogni domenica è sempre più pieno, e con questo speriamo di dare una mano oltre che sul campo, convincendo definitivamente chi vuole entrare nella società".