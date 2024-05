Il Basket Club Russi saluta la Divisione Regionale 1. La squadra di coach Senni ritorna in Promozione dopo quattro anni, venendo matematicamente condannata dopo il ko a Budrio per 91-68 (9-23; 28-43;50-59. Conquista una vittoria d’oro la Raggisolaris Academy (foto) superando 78-76 (21-24; 38-49; 53-56) l’Artusiana Forlimpopoli. Nelle ultime due giornate dovrà lottare con Bertinoro, Castel San Pietro, International Imola e Cesena per evitare i playout. Vince il Lusa Basket Massa Lombarda a Cesema dopo un supplementare: finisce 84-78 (14-14; 32-32; 53-49; 70-70). Nel prossimo turno è in calendario il derby Massa Lombarda – Russi che si giocherà venerdì alle 21, mentre Faenza ospiterà sabato alle 20.30 l’International Imola. Il tabellino di Massa Lombarda: Ravaglia 8, Spinosa A. 8, Alessandrini 16, Dalla Malva 3, Orlando 15, Delvecchio 20, Castelli, Fabiani 14, Bacocco. All. Solaroli. Il tabellino di Faenza: Rosetti, Marabini, Naccari 15, Garavini 12, Caramella 2, Ravaioli, Ballarin 12, Ndiaye 13, Bendandi 13, Santandrea, Merendi 11, Belmonte ne. All.: Pio Il tabellino di Russi: Kertusha 11, Cervellera, Scaccabarozzi, Bergantini 20, Bamba, Ceccarelli 2. Vespignani, Denti, Totaro 13, Rosti 2, Morigi 13, Licchetta 8. All.: Senni. Classifica: Argenta 48; 4 Torri Ferrara e Budrio 46; Granarolo 40; Riccione 38; Massa Lombarda 36; Villanova 32; Artusiana Forlimpopoli* e Baricella 30; International Imola* e Cesena 26; Bertinoro e Castel San Pietro 24; Faenza 22; Omega Bologna 16; Grifo Imola 14; Russi 12. * devono ancora riposare