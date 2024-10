Brusco stop per la Mens Sana a Firenze. Fallisce il tentativo di rimonta nel finale

OLIMPIA LEGNAIA

98

MENS SANA

87

(26-21; 57-41; 78-64)

LEGNAIA: Landi, Pedicone 4, Isaia, Merlo 5, Bellugi ne, Bruno 16, Scali 13, Stoch 14, Nessi Munoz 7, Nepi 37, Senghor, Pieri 2. Allenatore Lilli

MENS SANA: Tilli, Belli 17, Pannini 8, Ragusa 4, Marrucci 13, Pucci 5, Sabia 2, Maghelli ne, Neri 11, Prosek 14, Tognazzi 13. Allenatore Betti

FIRENZE – La Mens Sana si sveglia troppo tardi e a Firenze, in casa dell’Olimpia Legnaia, conosce il primo ko stagionale. L’inizio del match era già stato favorevole ai padroni di casa, 7-2. Accorcia Prosek e impatta Tognazzi ma è un iniziale fuoco di paglia visto che il senese ex Costone e Virtus Nepi, a lungo accostato alla Mens Sana in estate, inizia il suo show personale (che chiuderà a quota 37): 19-11. Ancora Prosek e Neri tentano di riportare la ‘Note di Siena’ a contatto ma Legnaia è avanti 26-21 dopo 10’. Nel secondo parziale Marrucci segna due triple importanti ma il rebus per Siena resta la difesa, 35-27 al 13’. Neri dalla lunetta e Belli tentano di rimettere i biancoverdi in gara (-6) ma gli ultimi 2 minuti del secondo parziale sono complicati e Legnaia affonda la Mens Sana che chiude i primi 20 minuti con ben 57 punti subiti e -15. Nel secondo tempo la formazione di Betti prosegue con attacchi difficoltosi e nervosi. Un tecnico fischiato ai biancoverdi dilata un margine che si fa sempre più importante fino al -19. Marrucci contribuisce al ritorno a -12 (59-47 al 23’) ma Legnaia non trema e approfitta delle amnesie difensive della formazione di coach Betti. Finalmente la Mens Sana, tremendamente penalizzata dalle percentuali ai liberi, prova a difendere di squadra e piano piano arriva di nuovo sotto la doppia cifra, 61-52 a metà del terzo parziale. E’ un’altra illusione perché una serie di errori anche in attacco permettono a Legnaia di tornare in controllo, 67-52. Firenze prosegue con le triple e inizia a mettere una enorme ipoteca sui due punti. Si rivede Nepi che con una ennesima ‘bomba’ affonda le speranze di un tentativo di rimonta, +17 Olimpia al 27’. A dieci minuti dalla sirena Legnaia è sul +14. L’ennesimo tentativo senese di tornare almeno mentalmente in partita, -7 con Belli a 6 dalla fine, permette a Pannini e compagni di giocarsi per lo meno un finale con qualche motivazione. Neri piazza la bomba del -4, Marrucci da sotto sbaglia la palla del -2 e Scali li punisce: 84-78. Prosek esce per cinque falli e ancora Nepi poco chiude il match, +10 a 2’30’’ dalla sirena. Siena torna anche a -3 ma non c’è più tempo. Guido De Leo