Bsket Serie C regionale: oltre alla sconfitta. Cmc, giornata da dimenticare. Squalificati Suriano e Simonelli

Giornata da dimenticare per il Cmc, la 10ª del campionato regionale di serie C. Contro il Don Bosco Livorno i biancocelesti rimediano una sconfitta (la quinta del campionato, seconda in casa) e in un dopo partita piuttosto animato collezionano anche una squalifica di due giornate per il pivot Lorenzo Suriano (nella foto) per "atti di violenza nei confronti di altri tesserati, non in fase di gioco. Spintona un avversario a fine gara facendolo cadere a terra" e un’inibizione fino al 4 dicembre (in pratica una giornata) per il dirigente Giovanni Simonelli per "comportamento scorretto nei confronti degli avversari, non in fase di gioco". Non essendo una squalifica emendabile, Suriano dovrà saltare le partite con Sancat Firenze e San Giovanni Valdarno. Per il Cmc in classifica cambia poco (era e resta al settimo posto) ma per quello visto in campo c’è qualche cosa da rivedere in difesa perché subendo 95 punti in 40 minuti è quasi impossibile vincere una partita anche se in attacco vai a canestro (82 punti realizzati non sono pochi) e mandi 4 giocatori in doppia cifra.

Classifica: Mens Sana Siena, Pino Firenze, Don Bosco Livorno e Pontedera 14; Sancat Firenze 12; Fides Livorno e Cm Carrara 8; Cus Pisa 6; Agliana 4; Monsummano e S.Giovanni Valdarno 2.

ma.mu.