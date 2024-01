Budrio, Bovi e la strategia vincente: "Grande feeling e gioco di squadra"

"Ho il difetto che se vinco penso subito alla partita dopo e non mi godo le cose".

Per chi ha riportato Budrio al centro della mappa cestistica bolognese, col sogno di un ritorno fra le big, la fisima è la programmazione. Guardare sempre un poco più in là. E così il primo posto dei gialloblù di coach Davide Bovi nel girone B della Divisione Regionale 1 (in campo mercoledì alle 21,15 per il recupero contro Russi) non è tanto una sorpresa, ma il primo germoglio di un grande albero.

Coach, come vanno le cose alla fine del girone d’andata?

"Stiamo bene e il paradosso è che non siamo mai stati al completo tranne nell’unica partita che abbiamo perso a Villa Verucchio. Scherzi a parte c’è un bel clima e si lavora con entusiasmo: c’è armonia ed è chiaro che vincere aiuta".

Spicca la distribuzione dei vostri punti.

"Stiamo riuscendo ogni partita a trovare un protagonista diverso, tutti rifiutano dei tiri per darli al compagno e così una sera il top scorer è Tinti, un’altra Turrini, un’altra Cesario".

Qual è il segreto?

"Stiamo insieme da qualche anno e c’è un obiettivo dichiarato che è provare ad arrivare in fondo: tutti mettono da parte quella che è la gloria personale per arrivare tutti insieme alla vittoria. Per arrivarci si deve giocare di sistema e non di individualità, che poi all’occorrenza escono inevitabilmente".

Budrio fa sempre più rima con programmazione.

"Abbiamo costruito una rosa lunga, di modo che possa venir fuori sempre qualcuno di diverso. Siamo lunghi perché ci siamo costruiti in casa tanti giocatori, che stanno facendo bene. Oggi si parla di Budrio come di una società seria e per me è una grande soddisfazione. Diciamo che ci siamo messi il bel vestito, ma è ora di ballare".

Cosa intende?

"I frutti di tanto lavoro li vedo se quest’anno andiamo bene e finiamo la corsa con una promozione: per la riforma dei campionati mi piacerebbe fare la C Interregionale e sarebbe straordinario per Budrio. C’è stato tanto lavoro in questi anni, dal minibasket al settore giovanile ed è ora di raccoglierne i frutti".

Che campionato ha trovato fin qui?

"Il livello del nostro girone è altissimo e se non ti allacci le scarpe perdi con tutti. Ho i miei informatori sul girone A, ma per scaramanzia non mi sto interessando perché sono focalizzato su un girone dove tante squadre fortissime sono indietro e ora stanno uscendo".

Che clima si respira in squadra?

"È una squadra che, come me, pensa alla partita successiva. Ho dato un obiettivo di punti, che non posso rivelare. Dopodiché si penserà oltre. C’è serenità nel fare un passo alla volta".