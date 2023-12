BUONA LA PRIMA DEL NUOVO ALLENATORE SU UN CAMPO DIFFICILISSIMO. Virtus Imola, Zappi fa l’impresa a Bisceglie

Bisceglie

74

Virtus Imola

77

: Chessari 3, Cepic 16, Ouandie 8, Chiti 15, Dip 15, Lanotte, Ragusa, Maralossou 5, Guadagno, Saladini 11, Turin, Abati Toure 1. All. Fabbri.

VIRTUS IMOLA: Barattini 15, Magagnoli 12, Masciarelli 22, Chiappelli 2, Aglio 4, Morina, Morara 4, Ohenhen 8, Balciunas 4, Alberti 6. All. Zappi.

Arbitri: Giovagnini e Turello. Note: parziali 21-17; 40-42; 55-50.

La Virtus torna a vincere, e lo fa in maniera rocambolesca sul parquet di Bisceglie. E’ una Virtus che riesce a tenere nei primi minuti. I pugliesi premono sull’acceleratore, la V imolese però regge e alla prima sirena è sotto di soli 4 punti. Nel secondo quarto, si continua a segnare poco, i gialloneri sono sempre in scia (27-23). Imola c’è è il cesto da 3 di Masciarelli vale il sorpasso 27-29, poi va a segnare pure il +5 (31-36). E’ un match di contro risposte, Chiti e Maralossou firmano il 7-0 interno (38-36). All’intervallo lungo gli imolesi sono sopra di due con Balciunas ancora a secco (40-42). Alla ripresa, il lituano si sblocca segnando dalla lunga distanza (42-45), poco dopo Magagnoli da il +5 ai gialloneri (42-47), Bisceglie rientra ed è quasi tutto da rifare (46-47). I padroni di casa sfruttano il momento e si portano a +6 (53-47), il digiuno virtussino lo interrompe Alberti (53-49). L’ultimo canestro dal campo lo segna Bisceglie, mentre Balciunas sfrutta un tiro libero concesso per un fallo tecnico a un avversario (55-50). Arrivano quattro punti ospiti, il canestro da 3 di Barattini vale il -1 (55-54). E’ proficuo l’apporto di Masciarelli che tiene in vita i suoi con un canestro dietro l’altro (66-65) quando restano da giocare 3’57’’. Imola trova il pari con la tripla di Magagnoli a 71. Lo stesso Magagnoli sbaglia, prende il rimbalzo il solito Masciarelli per il sorpasso (71-73) con 1’25’’ sul cronometro. Il finale è per cuori forti, 18’’ Barattini imbuca due liberi (71-75), Chessari da tre (74-75). Va in lunetta Baratttini li segna tutti e due (74-77). Eroici i 4 tifosi gialloneri che si sono sciroppati 1.200 chilometri per vedere la Virtus.

Antonio Montefusco