Busnago prova a difendere il posticino in Serie C: gara 2 a canestro con Rovello

Sarà un weekend di riposo per la Galvi Lissone che ha già risolto a proprio favore il primo turno di playoff contro Wiz Legnano e attende, tra sette giorni, di incrociare con MilanoTre. Si gioca invece, sempre in serie C, il turno secco di playout con in campo la Fortitudo Busnago (Villasanta è già retrocessa) opposta a Rovello Porro. Dopo gara-1 i collegiali conducono la serie (70-67 il punteggio del match inaugurale) e questa sera saranno in campo alle 20.30 per gara-2 contro la formazione allenata da coach Rossini in quel di Rovello. Si gioca al meglio delle cinque gare, si salva chi ne vince tre. In Divisione Regionale 1 siamo all’ultimo turno dei play-in e nel girone Gold Centro ci si gioca il ruolo di testa di serie ai playoff proprio all’ultima giornata con tre squadre al primo posto a quota 18 punti.

Tra queste c’è anche la “matricola terribile“ Pob Binzago di scena alle 18.30 a Cucciago che non dovrebbe avere difficoltà a fare sua la posta in palio ma occorrerà capire cosa accadrà nello scontro diretto di Erba tra i padroni di casa e Sedriano, le altre due formazioni che condividono il trono.

Ro.San.