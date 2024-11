C maschile. Landini Lerici, amaro ko a Livorno

DON BOSCO LIVORNO

70

landini leriCI

63

(17-15; 29-26; 50-46; 70-63)

DON BOSCO LIVORNO: Baroni 2, Dadomo 3, Di Sacco 4, Marinari 4, Deliallisi 3, Crocetta 9, Balestri, Spinelli 2, Paoletti 13, Deri 23, Lamperi 4, Regoli 3. All. Di Manno.

LANDINI LERICI: Sacchelli 13, Putti 15, Menicocci 11, Biaggini 13, Cozma 4, Albanesi 3, Ggaspani Lorenzo 3, Poletto, Gaspani Leonardo 1, Oddone, Tripodi n.e. All. Ricci.

LIVORNO – Non è fortunata la Gino Landini Lerici, in casa del Don Bosco Livorno dell’ex di turno coach Gabriele Ricci. Sul 50-50 in avvio di ultimo quarto, i lericini finiscono per pagare il gran finale dei locali che alla fine si impongono per 70-63. Tanto il rammarico in casa lericina per una partita che avrebbe potuto prendere una piega ben diversa. "Buona nostra prestazione – è il commento di mister Gabriele al termine del match a Livorno – peccato per le troppe palle perse che hanno condizionato in negativo la gara; per il resto i ragazzi hanno ben interpretato quanto avevamo preparato". Ancaora assente Booker, è rimasto in panchina Tripodi.