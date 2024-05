Calcio a 5 Opes: Sidun con un piede in finale, Bar Duomo ok

Un episodio decide la 1° semifinale scudetto. Partita che si sblocca a favore della New Team dopo 5’ con la stoccata di sinistro del solito Di Maso, proprio Di Maso, però, si perde l’uomo su azione d’angolo, Culi non perdona e fa 1-1 Bar Nives prima dell’intervallo. Nella ripresa le occasioni migliori ce le ha il Bar Nives, ma Baroni dà sicurezza alla difesa ed è anche protagonista con il lancio lungo da rimessa del fondo che pesca Schwoch, il quale, aggancia al volo e in acrobazia si inventa il pallonetto che dà la vittoria alla New Team, 2-1. La Fonderia Zanetti compromette forse definitivamente la possibilità di accedere alla Finalissima, pesante passivo in vista del ritorno, il Ristorantino Sidun vince 7-2. Fonderia Zanetti che regge nel primo tempo, chiuso sul 2-2 e che nella ripresa va vicino al gol molte volte con Nicastro che colpisce anche un palo clamoroso; per il Sidun doppiette di Valentino e Cannizzaro e reti di Caputo, Fichera e di capitan Ramadan nel finale. Nei playoff di serie A una doppietta di Negri negli ultimi 5 minuti regala il 6-5 al Tabacchi Levigatura Marmi sul Foto Express. L’altalena del punteggio testimonia che la partita un padrone non ce l’ha mai avuto: 1-0 Tim di Cara, 1-1 di Giordano e 2-1 Foto Express di Esposito, punteggio al termine della prima frazione; 2-2 Negri e 3-2 Tlm di Compagno; 3-3 Barani, 4-3 Tlm con Casoni; 4-4 Esposito e nuovo sorpasso Foto Express con il 5-4 di Gennari, prima della doppietta di Negri, tutto aperto per la gara di ritorno. Autocarrozzeria 4 Torri che si fa preferire per i primi 35 minuti, poi un po’ di sfortuna, un palo e un traversa, e un evidente calo, fanno uscire prepotentemente l’Hurly Burly che la ribalta da 1-3 a 6-3: Sinjari, Cara e Dybeli per il 4 Torri; nell’ordine Spettoli, doppiette di Tumidei e Nigrisoli e sigillo finale di Bersanetti per l’Hurly Burly.

Il Bar Duomo si impone sul Panificio Porta Romana nella semifinale di andata dei playoff di Serie B, 3-0 all’intervallo e 4-1 finale: doppietta e assist, per l’1-0 di Farinella, per Mariani e rete di Frighi per il Bar Duomo, provvisorio 1-3 di Brunelli per il Panificio. Seven & Montebello super

contro l’Osteria Strabassotti: 4-0 dopo 7 minuti, 7-0 a metà gara e 10-4 al triplice fischio, in tutto sono 5 i gol di Boulescu, doppiette di Villani e Bighinatti e rete finale di Tralli per il Seven & Montebello; nell’ordine di Rosini, Artioli, Zeneli e Pavan le reti dell’Osteria Strabassotti.

Nei playoff di Serie C il solito Sushi Tokyo a corrente alternata si porta sul 3-0 con Beccarini, che si fa anche parare un rigore da La Torre, Fontanesi e Corsato. L’Emilfill prima accorcia le distanze, poi cavalca l’onda a metà ripresa in 5 minuti segna altri 3 gol: Sharka-Lombardo-Sharka-Lombardo e sorpasso sul 4-3. A 2’ dal termine Fontanesi fissa il risultato sul 4-4, verdetto rimandato in toto al match di ritorno. La Lyb/Fondazione dalla Terra alla Luna si porta sul 2-0, poi va sotto sul 3-4 contro la Tabaccheria del Centro, ma con un parziale di 5-0 va sull’8-4, prima dell’8-5 finale: tripletta di Nardin, doppietta di Mancini e reti di Buratti, Cordalonga e Taddia per la Lyb; Ceccardi, triplo Lefons e siluro nel sette di Chiorboli per la Tabaccheria del Centro.