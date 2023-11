Calcio Eccellenza. Un Muggiò a due facce: "Dobbiamo svegliarci: dipende tutto da noi»

Cosa succede a Muggiò? Nelle prime sette partite 15 punti fatti e per quattro domeniche primato in classifica. Poi tutto il contrario, quattro partite e quattro sconfitte con tanto di risucchio nella parte mediana della graduatoria. Incredibile come le cose siano cambiate nel breve volgere di qualche giorno. Qual è il vero Muggiò? Quello brillante visto all’inizio e quello meno efficace, e anche un po’ nervoso, degli ultimi turni? Ne parla chi l’ha plasmato fin dal primo giorno ovvero il direttore generale Jacopo Colombo.

"Un po’ siamo stati noi dei “polli”, un po’ le avversarie hanno imparato a conoscerci. All’inizio nessuno credeva in noi, ora ci temono, si chiudono. È anche vero che contro Leon, Soresinese e Sondrio non meritavamo tre sconfitte, serve comunque darci una bella svegliata perché il campionato è ancora lungo e aperto a tutto, i periodi complicati possono capitare anche alle altre. Siamo ancora lì vicino alle prime, bisogna crederci". Pesa ancora la questione campo sportivo. I gialloblù ad oggi non hanno ancora giocato una volta a Muggiò, i lavori procedono ma intanto anche domenica contro il San Pellegrino è stata chiesta l’inversione di campo pertanto si giocherà in Val Brembana. "Questo è un problema economico e organizzativo, inizia a dare fastidio non avere a disposizione il proprio stadio, ma non deve essere assolutamente visto come un alibi adesso che le cose non funzionano come all’inizio". E pure il Giudice Sportivo ci mette del suo. Sacchini, dopo il rosso di domenica, salterà le prossime tre gare. Solo un turno per Bosco.

