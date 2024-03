Calcio serie D: dopo il successo per 1-0 contro Sangiuliano al Galli. Ora l’Imolese rivede i playoff. Capozzi: "I miei gol per risalire»

Sei punti dai playoff, morale ed entusiasmo ritrovati in pieno: il volto dell’Imolese è tornato raggiante come a inizio stagione. Nel 2024 la musica proposta dal jukebox rossoblù è tornata a cambiare, questa volta in positivo, dopo un nefasto finale di 2023, chiuso con cinque stop consecutivi e con l’incubo playout che incombeva sempre di più. Con il successo di domenica nello scontro diretto col Sangiuliano, Raffini e soci hanno dato un ulteriore botta di salute alla classifica tenendo a debita distanza la zona calda e rituffandosi prepotentemente nella corsia che porta ai playoff. Per raggiungerli servirà una mezza impresa, ma l’Imolese vista due giorni fa al Galli e prima in Coppa Italia contro Trapani fa guardare al futuro con ottimismo, considerato che il rush finale è appena cominciato. "Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, 45 minuti da grande squadra, anche se il punteggio può far pensare che sia stata una vittoria risicata, ma in realtà non è stato così – commenta D’Amore, soddisfatto per l’approccio dei suoi, che in avvio hanno dominato i lombardi –. Già nella prima metà di gara, avremmo potuto segnare 2-3 gol in più e chiuderla, invece, purtroppo, siamo stati leziosi e imprecisi, e alla fine abbiamo sofferto più del dovuto, considerata anche la nostra inferiorità numerica negli ultimi minuti (espulsione Camara). Ci portiamo comunque a casa la vittoria, molto importante, visto che due successi consecutivi ci mancavano da tanto tempo: siamo contenti. Sono già tre partite che la squadra sta facendo bene, anche se a Forlì, come col Trapani, non ci è rimasto nulla in mano alla fine. Però, le prestazioni rimangono e fanno bene al gruppo, sia per la fiducia che per il morale, e che ci danno la spinta per continuare così fino alla fine. Abbiamo ripreso il passo e siamo finalmente usciti dal tunnel: ora anche la classifica è più bella".

Da mister D’Amore a bomber Matteo Capozzi, gli uomini della domenica vincente a tinte rossoblù. "E’ andata doppiamente bene, per il risultato e per lo scontro diretto, che siamo riusciti a far nostro – dice l’attaccante classe 2005, al quarto centro stagionale –. Era importante ripartire col piede giusto dopo la beffa con Trapani, la nostra forza è non disunirci mai, anche quando le cose non vanno bene. Voglio continuare a segnare e aiutare così l’Imolese a raggiungere i playoff". Prossima tappa sabato al Melani con la Pistoiese (14,30).

Giovanni Poggi