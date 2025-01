Calendario. Pesaro, balletto di date: rinvio a sabato 15 marzo

Il calendario del mese di febbraio della Pallacanestro 2.015 subisce alcune modifiche. Due importanti sfide dei biancorossi, una in casa e una in trasferta, si disputeranno infatti in nuove date. A Pesaro si giocherà soltanto sabato 15 marzo (ore 20). Inizialmente in calendario per sabato 22 febbraio, il match era stato anticipato a martedì 11 febbraio (ore 20.30) su richiesta del club marchigiano. Di conseguenza, per evitare un ‘doppio’ impegno ravvicinato, Forlì e Udine avevano concordato l’anticipo della sfida precedente di qualche ora, da domenica 9 a sabato 8 febbraio. Quindi, nelle ultime ore, un nuovo cambio di programma causa indisponibilità della Vitrifrigo Arena: si giocherà nel weekend della Coppa Italia. Così, Forlì-Udine si giocherà nella data originaria, alle 18 di domenica 9 febbraio.