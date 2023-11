Calvani fa le carte al derby: "Lo deciderà la difesa"

E’ stato l’ultimo allenatore a centrare una promozione dalla Serie B alla Serie A2 sulla panchina di Montecatini, nella stagione 2002-2003, quando ancora si chiamavano rispettivamente Serie B d’Eccellenza e Legadue. E’ stato anche l’ultimo allenatore ad aver battuto in casa una delle due attuali franchigie di Montecatini: è successo nel maggio scorso quando con la sua Agribertocchi Orzinuovi ha espugnato il PalaTerme in gara-3 del primo turno playoff di Serie B contro la Fabo Herons Montecatini. Coach Marco Calvani è uno dei tecnici più longevi della pallacanestro italiana, un’autentica istituzione della palla a spicchi del nostro paese che sulle nostre colonne ha analizzato il momento delle due formazioni termali in vista del derby di domenica.

Coach, che sensazioni prova nel vedere Montecatini prima in classifica in Serie B per la prima volta da quella RB da lei allenata venti anni orsono?

"Naturalmente mi fa un enorme piacere, di Montecatini Terme e della sua gente conservo un bellissimo ricordo e a questa città sento di essere ancora legato".

Da un po’ di tempo a questa parte la realtà vede due squadre distinte nella città delle terme, che effetto le fa?

"Se devo esprimere un’opinione personale rimango sempre un po’ perplesso quando una grande piazza del basket italiano si divide, ma d’altronde nel nostro mondo ne abbiamo a non finire di esempi di ’scissioni’: basti pensare soltanto a Rieti, ad Imola, ma anche alla stessa Livorno. Devo dire però che la classifica ad oggi parla chiaro: le due squadre montecatinesi stanno facendo entrambe un cammino importante, pur essendoci arrivate percorrendo strade diverse".

Quella degli Herons può essere definita la strada della continuità, soprattutto in casa, dove la formazione di Barsotti è ancora imbattuta…

"Trovo che se si vuole primeggiare bisogna fare due campionati paralleli: uno fra le mura amiche, dove è fondamentale costruire basi solide rendendo il proprio palazzetto un fortino, l’altro fuori casa in cui è necessario provare a fare più colpi esterni possibili. Gli Herons per ora ci stanno riuscendo e si stanno confermando ad alti livelli, il che non è mai facile".

Molti invece sono stupiti dalle prestazioni della Gema Montecatini: la squadra di Del Re è stata sottovalutata?

"Non lo so, credo che alla fine il campo abbia sempre ragione: se sei secondo in classifica vuol dire che il comparto tecnico e quello societario funzionano bene. Evidentemente il lavoro della società in estate è stato valido, si è seguita una linea opposta rispetto all’altra squadra di Montecatini ma in questo momento le scelte fatte stanno pagando".

Che partita sarà il derby di domenica?

"Sono gare particolari, in cui è possibile fare un pronostico. Da allenatore credo che i due tecnici prepareranno la gara per tentare di mettere qualche granellino di sabbia negli ingranaggi della squadra avversaria. Ognuna delle due formazioni cercherà di far sì che le caratteristiche peculiari dell’altra non emergano. Credo tuttavia che in partite come queste una buona difesa faccia sempre la differenza".

Filippo Palazzoni