Camara convocato in Nazionale: rinviata la sfida inizialmente in programma domenica 24 novembre. Con Vigevano si gioca mercoledì 11 dicembre

Infrasettimanali finiti per il 2024? Non proprio. Quello di oggi non sarà l’ultimo mercoledì di gara per Rbr. La partita con Vigevano, inizialmente in programma domenica 24 novembre, è stata infatti spostata a mercoledì 11 dicembre, sempre al PalaElachem della cittadina lombarda. Il motivo è la convocazione in Nazionale di Gora Camara (nella foto), che sarà impegnato con la selezione del Senegal nelle qualificazioni di Fiba Afrobasket 2025. Curiosamente, dunque, dopo cinque partite nella prima metà di novembre, RivieraBanca starà ferma due settimane piene tra il match di domenica 17 a Livorno e quello del 1° dicembre con Brindisi. Stasera, intanto, si gioca l’11ª giornata con tutte le partite in programma tra le 20.30 e le 21, a parte il posticipo di domani tra Urania Milano e Brindisi. La sfida più interessante, il big match con diversi scudetti in bacheca (cinque in totale), è quello di Desio, con Cantù a ospitare una Fortitudo devastata dagli infortuni. La prima inseguitrice di Rbr, Cividale, va a Piacenza. Gran gara anche a Udine tra due squadre d’alta classifica come i locali e Forlì. L’ultima avversaria di Rimini, Pesaro, e la prossima, Livorno, si incontrano in Toscana, mentre Cento vuole provare ad agganciare Cremona. Completano il programma Nardò-Torino, Rieti-Verona e Orzinuovi-Vigevano. La classifica: RivieraBanca 18; Cividale 16; Cantù, Udine, Rieti e Milano 14; Forlì e Verona 12; Fortitudo, Avellino, Cremona, Vigevano, Orzinuovi, Nardò e Torino 8; Cento, Pesaro, Livorno e Brindisi 6; Piacenza 4.