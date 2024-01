Campionati regionali. Di nuovo in campo dopo la sosta. Aviators, derby con la Fortitudo

Ripartono nel fine settimana tutti i campionati regionali di pallacanestro tranne quelli di Divisione Regionale 3 e di Serie C femminile che ricominceranno nel secondo week end di gennaio. Serie C Gli Aviators Lugo inizieranno il 2024 sabato alle 18 in casa della SG Fortitudo Bologna, match da non fallire per conquistare un buon piazzamento in chiave playout. Il regolamento prevede infatti che soltanto le prime tre disputino i playoff, mentre tutte le altre giocheranno la Poule Salvezza, incrociando le squadre dell’altro girone in un mini campionato lungo dieci gare. Le prime due si salveranno, la terza giocherà i playout, e le ultime due retrocederanno. Classifica: Medicina e CMP Bologna* 20; Molinella 16; Baskers Folimpopoli 14; Guelfo 10; Lugo, Ozzano, Santarcangelo e SG Fortitudo Bologna 8; San Lazzaro 6; Scuola Basket Ferrara 2. già riposato

Divisione regionale 1 Il Lusa Basket Massa Lombarda sarà la prima delle tre cugine ravennati a scendere in campo e sarà di scena sabato alle 18.30 a Bertinoro. Mercoledì 16 recupererà invece la gara a Bologna con l’Omega, rinviata per la seconda volta pochi giorni prima di Natale. Sabato alle 20.30 toccherà alla Raggisolaris Academy, impegnata in casa con Riccione, mentre Russi sarà domenica alle 18.30 a Villanova con i Tigers. L’obiettivo comune è la salvezza: disputeranno i playout la quattordicesima e la quindicesima, mentre le ultime due retrocederanno direttamente. Classifica: Budrio 22; Argenta 20; Artusiana Forlimpopoli* e Granarolo 18; Baricella e Cesena 16; 4 Torri Ferrara e Villanova Tigers 14; Riccione 12; Massalombarda 10; Omega Bologna, Bertinoro e International Imola* 8; Faenza, Castel San Pietro e Grifo Imola* 6; Russi 4. * devono ancora riposare Divisione regionale 2 Il Faenza Basket Project debutterà nel nuovo anno domani alle 21.30 a Morciano, mentre la Compagnia dell’Albero Ravenna sarà a Forlì lunedì alle 20.30 sul campo dell’Aics. Il Faenza Futura Basket ha già giocato questo turno di campionato, perdendo 69-70 a Bellaria. La formula prevede le prime quattro ai playoff e le terzultima ai playout: retrocedono le ultime due. Classifica: Bellaria Basket* 18; Aics Forlì 16; Tigers Forlì, Faenza Futura Basket e Tiberius Rimini 14; Lions Academy Coriano 12; Sporting Cattolica* e Compagnia dell’Albero Ravenna 8; Sunrise Rimini, Eagles Morciano e Libertas Green Forlì* 6; Stella Rimini* 2; Faenza Basket Project 0. * devono ancora riposare

B Femminile Conquistata la matematica qualificazione alla Poule Promozione, il Faenza Basket Project può sfruttare le ultime due gare di stagione regolare per preparare la seconda fase del campionato dove le prime quattro dei due gironi si affronteranno in un girone all’italiana dove le prime due parteciperanno ai concentramenti nazionali e la terza disputerà gli spareggi, per entrare anche lei nella fase decisiva per salire in A2. Le faentine giocheranno sabato alle 21 in casa con Rimini Classifica: Castel San Pietro 22; Rimini, Forlì e Faenza 16; San Lazzaro, Castello d’Argile e Cesena 8; Finale Emilia 2.

l.d.f.