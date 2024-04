Campionati universitari. Il Cus Macerata alle finali nazionali

Per la prima volta nel nuovo millennio il Cus Macerata andrà a giocare per le medaglie ai Campionati Nazionali Universitari con la rappresentativa di pallacanestro maschile. Una qualificazione presa contro gli studenti del Perugia. Forti del larghissimo successo maturato all’andata, in trasferta hanno concesso il bis, ri-travolgendo gli umbri 32-74. Un risultato che fa capire il devastante divario tecnico sul parquet, d’altronde qui era finita in modo analogo, 104-61. Doveva essere un girone a tre, ma il Napoli si è ritirato ed è bastata la doppia sfida con Perugia per volare alle finali di Campobasso. In Molise non ci sarà la squadra del calcio a5 che non è riuscita a rimontare contro il Cus Mo.Re (Modena-Reggio Emilia). Dopo il ko 5-4 in Emilia, al ritorno è terminata 3-5 e dunque eliminazione. In precedenza il Bologna era stato fatale alle pallavoliste.

Andrea Scoppa