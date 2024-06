Campionato di Divisione regionale 1. Gea, illusione e rabbia. Gara buttata via

La Gea si mangia le mani, perdendo gara1 del triangolare di promozione per la serie C. La formazione di coach Santolamazza, sconfitta in casa nella prima sfida di Final Three del campionato di Divisione regionale 1, era avanti di 17 punti nel terzo quarto ma ha poi perso la testa, facendosi rimontare. I biancorossi di Marco Santolamazza, grazie a una partenza super, dominano gli avversari per 25 minuti ma poi non riescono ad arginare il prepotente ritorno degli ospiti, benché favorito da decisioni arbitrali molto contestate dai biancorossi che ha cominciato a fischiare falli che hanno permesso alla squadra fiorentina di rifarsi sotto.

"Siamo stati ingenui noi – dice il coach Marco Santolamazza –, ci siamo cullati troppo presto sugli allori, convinti di essere superiori. Abbiamo smesso di giocare. Bravi loro a crederci, ma in una partita così importante non era il caso di designare una coppia in grigio simile, veramente deludente".

La Gea ha messo subito la testa avanti, presentandosi con un 12-0 in due minuti che ha spaccato subito la gara. Gli universitari, seguiti in Maremma da un buon numero di appassionati, si sono organizzati e si sono rifatti sotto, arrivando al -5 (12-7). Nel secondo quarto la storia si ripete: il Cus Firenze prova ad accorciare le distanze, ma la Gea trova sempre il guizzo per tenere a distanze i rossi guidati da Frizzi. Nella ripresa i grossetani sembrano in grado di poter chiudere ben presto il confronto, arrivando a toccare un vantaggio massimo di 17 punti, sul 48-31, ma il Cus Firenze torna sotto. Gli inesperti arbitri danno una mano agli ospiti, con un paio di decisione contestatissime e tre falli tecnici, che permettono al Cus di andare a vincere.

GEA: Pepi, Fanelli 19, Piccoli 13, Ignarra 5, Furi 2, Simonelli, Liberati 6, Romboli 3, Alvarez Rodriguez, Mazzei 2, Mari 13, Baccheschi. All.Santolamazza.

CUS FIRENZE: Cambi 15, A. Martelli 7, Dodaro, Conti 3, Sighel 6, Mugnaini, Tarchi 26, Minniti 5, Rosi 3, Vienni, Cappelli 15, P. Martelli 3. All. Frizzi,.