CAMPIONATO. Udine, preso Cannon e battuta la Luiss

Il recupero ieri della 3ª giornata della fase a orologio di A2 ha visto da pronostico la vittoria della Old Wild West Udine 76-62 sulla Luiss Roma. Da segnalare un colpo di mercato proprio di Udine: ingaggiato l’americano Jalen Cannon, ala centro classe ’93, l’anno scorso alla Vanoli Cremona, ma out per infortunio da gennaio.

La classifica del girone girone Rosso: Unieuro Forlì 44; Udine 40; Fortitudo Bologna 38; Verona 34; Trieste 32;a Cento, A. Piacenza, Rimini 24; Cividale, Nardò 22; Orzinuovi 16; Chiusi 14.