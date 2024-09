Campo non omologato. Salta il quadrangolare

Doveva essere l’ultima prova generale prima del debutto in campionato. Quel test in cui si cerca l’assetto ‘definitivo’ in modo da non lasciare nulla al caso e in cui si ripassano tutti gli schemi, le rimesse laterali, quelle dal fondo e magari anche le situazioni ‘speciali’. Il quadrangolare di Lecco denominato ‘Lake Basket Cup’ – a cui avrebbero dovuto partecipare anche Treviso, Varese e Tortona – doveva servire a perfezionare o migliorare tutto quello che vi abbiamo elencato e invece… Non ci sarà. Il motivo? Il campo all’interno del ‘PalaTaurus’, sede iniziale dell’evento, non è ancora stato installato e vengono quindi a mancare i tempi tecnici per l’omologazione da parte della Fip. Gli organizzatori nel primo pomeriggio di ieri avevano provato a dirottare tutta la manifestazione al ‘PalaDesio’, diffondendo anche le prime indicazioni ‘I biglietti già acquistati rimarranno validi per l’accesso al PalaDesio, senza alcuna necessità di ulteriori azioni da parte dei possessori’. Un tentativo disperato di salvare il torneo che però non è andato a buon fine e che non ha evitato che i quattro club coinvolti rinunciassero. Non senza qualche malumore da parte degli stessi. Questo anche perché – oltre al discorso tecnico e agonistico - partecipare ad un torneo di più giorni, a diversi chilometri di distanza dalla propria sede, significa dover prenotare il pullman, l’albergo e coinvolgere decine di persone nell’organizzazione. Lavoro che di fatto è stato ‘polverizzato’ per negligenze altrui. Per cercare di rimediare a questo ‘vuoto competitivo’ creatosi a una settimana dall’inizio della Serie A, la Pallacanestro Reggiana sta cercando di organizzare in fretta e furia uno ‘scrimmage’ con Varese. Il test diventerebbe importante soprattutto per verificare le condizioni di Cheatham (in foto con la canotta di Pesaro) che fin qui non è ancora riuscito a mettere piede in campo in nessuna delle amichevoli. L’ala è stata costretta a convivere con un fastidioso problema muscolare all’inguine e solo in questi ultimi giorni ha ripreso gradualmente ad allenarsi con il resto della truppa allenata da coach Priftis. In quel ruolo - che ha avuto un paio di vuoti anche per i contrattempi fisici di Chillo - si sono alternati sia Grant che Gombauld, ma è ovvio che senza il ‘titolare’ (ovvero Cheatham) non si possano avere i riscontri desiderati. Nessuno dei suoi ‘alter ego’ possiede infatti la sua pericolosità nel tiro da tre punti e questo condiziona tutte le spaziature in attacco.