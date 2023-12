Cantù “corsara“ e seconda. Milano sorride nel derby

E’ l’Acqua San Bernardo la formazione che sorride di più in Serie A2 dopo l’ultimo turno grazie alla sua vittoria esterna sul campo della Luiss Roma per 93-101 che la conferma al secondo posto in classifica. La squadra di coach Cagnardi ha avuto bisogno di un tempo supplementare per avere ragione dei capitolini, alla fine è stata decisiva la super prestazione di Riccardo Moraschini che ha chiuso con 26 punti e 10 rimbalzi.

Nel derby lombardo gioca a Milano invece l’Urania ha faticato decisamente per avere ragione di Vigevano per 86-83, ma alla fine ha colto un successo che la mantiene al 4° posto in classifica. Chiave la prova di Giddy Potts autore di 26 punti con 69 da 3. Cade invece Treviglio che, falcidiata dagli infortuni, non riesce a superare al PalaFacchetti Torino uscendo battuta per 72-74. Non bastano i 18 punti e 8 rimbalzi di AJ Pacher, così adesso i bergamaschi scivolano al sesto posto. Lo sono in coabitazione con la Juvi Cremona che ha perso nettamente contro la capolista del torneo Trapani. E’ finita 68-90, una gara già decisa sul -19 del primo tempo. Grande protagonista Tekele Cotton con 56 da 3 punti e 24 punti.

Arrivata ad un passo dall’impresa invece Orzinuovi che ha perso 71-72 (Leonzio 20) contro la capolista Forlì nel girone Rosso dilapidando il +7 del 30’. Nel weekend 22-23 dicembre le ultime sfide pre-natalizie.

Sandro Pugliese