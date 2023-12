’Capitan’ Fabo. Natali carica i suoi: "Orgoglio termale»

Quando si parla di derby (in programma domani alle 19 al PalaTerme) e soprattutto di Montecatini, raccontare le sensazioni di un termale doc come Nicola Natali, capitano di una delle due fazioni in questione, ovvero la Fabo Herons Montecatini, diventa quasi un obbligo…

Nicola, ti aspettavi un derby con Gema ed Herons così in alto in classifica?

"Sinceramente era molto difficile aspettarselo, ma non tanto per sfiducia verso il valore delle due squadre, che hanno dimostrato sul campo di poter fare un cammino importante, quanto perché le variabili in gioco sono sempre tante e in questa stagione lo sono ancora di più: campionato nuovo, avversari tutti di alto livello, format rinnovato con partite ravvicinate e trasferte lunghe e impegnative. Insomma, era tutt’altro che prevedibile".

Come si vive la vigilia di una partita così, da capitano e da montecatinese?

" Essendo di Montecatini ed essendo cresciuto con i colori rossoblù indosso suppongo di viverla in maniera diversa dai miei compagni, che sono comunque tutti molto carichi e vogliosi di scendere in campo. L’orgoglio di rappresentare da capitano la mia squadra in partite come questa è doppio, ma allo stesso tempo da montecatinese sono felice che per un pomeriggio tutti i riflettori siano di nuovo puntati sulla mia città, per lla pallacanestro. Spero sia una grande festa di sport per tutta Montecatini, poi è chiaro che dalla palla a due penserò soltanto a vincere insieme ai miei compagni".

Se potessi togliere un giocatore ai vostri avversari, chi toglieresti?

"Gema ormai ha un modo di giocare collaudato indipendentemente da chi scende in campo, poi si stanno abituando a giocare in emergenza. Hanno dimostrato che togliergli elementi contribuisce solo a far sì che si compattino ancora di più. Quindi onestamente spero che siano al completo (sorride, nda)".

Quali saranno le possibili chiavi tattiche del match?

"Prevedo un PalaTerme infuocato domenica, quindi sarà importante restare concentrati sul piano partita e mantenere la lucidità, senza farsi trascinare emotivamente dall’ambiente. Penso che la squadra che riuscirà a giocare per più minuti la pallacanestro a lei più congeniale avrà le maggiori probabilità di vincere".

Filippo Palazzoni