E-Work A Battipaglia per chiudere la serie

Obiettivo: chiudere la stagione per andare subito in vacanza. L’E-Work ha nelle mani il primo match point per conquistare la salvezza e lo dovrà sfruttare domani alle 19 in casa dell’Omeps Battipaglia, battuta 74-66 domenica scorsa al PalaBubani in gara 1. Servirà però la miglior versione delle faentine per vincere, perché si preannuncia un clima infuocato sul parquet, dove le campane faranno sentire ancora più del solito la loro fisicità, e sugli spalti, dove il tifo sarà incessante per quaranta minuti. L’E-Work si presenta con il morale alto dopo la buona prestazione corale della prima sfida, ben sapendo che nella peggiore delle ipotesi ritornerà domenica a Faenza per giocarsi tutto davanti ai suoi tifosi. "Mi aspetto una partita dura in un ambiente caldo – sottolinea coach Paolo Seletti – e sarà ancora più difficile del solito vincere su quel campo. Dovremo quindi essere bravi a restare concentrati e a mantenere la lucidità, ben sapendo che Battipaglia sfrutterà maggiormente alcune sue giocatrici che domenica non sono state protagoniste. Da Ferrari mi aspetto una grande gara e che prenda per mano la sua squadra e anche Policari e Smorto sono certo che daranno un grande contributo. Dovremo quindi essere bravi a rispondere ad ogni loro mossa".

Di sicuro l’E-Work deve ripartire dal secondo tempo di gara 1, dove ha dimostrato di essere più squadra rispetto a Battipaglia, annichilita dalla maggiore intensità. "Le mie giocatrici sono state brave a trovare negli ultimi due quarti qualcosa dentro di loro e a reagire dopo un primo tempo non positivo: è stato soltanto merito loro e non mio anche se ho cercato di spronarle nei time out. Questo è lo spirito che dovremo avere, perché bisognerà mettere in campo energia sin dall’inizio e lavorare per fare alcuni aggiustamenti sulle loro scelte difensive e sui cambi in difesa. Inoltre dovremo attaccare bene la loro difesa a zona, a cui sono certo Battipaglia si affiderà molto, e anche le eventuali zone miste che potrebbero utilizzare contro Tagliamento. Servirà quindi una gara di grande attenzione".

La chiave della prima sfida è stata la lotta sotto i tabelloni dove Dixon e Brossman hanno catturato rispettivamente 12 e 10 rimbalzi, sopperendo anche a Spinelli, scesa in campo soltanto sei minuti non essendo ancora al meglio fisicamente. L’altra variabile è Tagliamento, ex di turno, che ha dimostrato di poter essere decisiva in qualsiasi momento con le sue giocate: proprio lei potrebbe essere la match winner. Oggi si gioca la seconda gara tra Brixia Brescia e Sanga Milano, con le bresciane che possono chiudere i conti.

Luca Del Favero