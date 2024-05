Tracollo a Ospitaletto. Il Basket Villasanta dice addio alla Serie C

In serie C si è giocato solo nei play-in Silver e Bronze, ferma la fascia Gold per uniformarsi alle altre due; una pausa particolarmente gradita in casa Apl dove il nuovo coach Massimiliano Mazzali sta avendo più tempo a disposizione per conoscere il gruppo dopo le dimissioni di Sebastiano Fumagalli. Uno scrimmage sabato contro Social Osa e domenica si va a Curtatone contro la capolista a caccia dell’impresa. Sotto, ininfluente la sconfitta della Poli. Varedo che nulla può a Pavia contro la Sanmaurense vittoriosa 68-52. Aron Meroni è il top scorer a quota 15 punti. Nella Bronze è ininfluente anche la larga vittoria della Fortitudo Busnago già ampiamente salva e protagonista di una straordinaria prova difensiva a Viadana: finisce 58-46. Termina l’avventura del Team 86 Basket Villasanta di coach Bonfio (nella foto) in serie C; la sconfitta 83-56 a Ospitaletto sancisce la retrocessione in Divisione Regionale 1.

Ro.San.