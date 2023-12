Carretto: "Ferrara tornerà dove le compete": "Contro Cento vogliamo vendicare l’andata"

A Trieste, domenica pomeriggio, la Sella Cento ha bisogno di un’impresa per cancellare gli ultimi risultati negativi e rimettere in moto una macchina lontana dalle sue performance migliori. All’andata gli uomini di Mecacci giocarono un brutto scherzo agli avversari, che in questo lasso di tempo hanno però acquisito consapevolezza dei propri mezzi arrivando a tallonare le due battistrada Fortitudo e Forlì. Marco Carretto, fino a marzo assistente di Leka al Kleb, ricopre ora lo stesso ruolo a fianco del coach americano Christian, e commenta il periodo vissuto dalla sua squadra a pochi giorni dalla sfida con Cento: "Potenzialmente siamo primi in classifica, quindi siamo dove volevamo essere, anche se già da inizio stagione l’ambiente era consapevole del fatto che c’era un progetto tutto nuovo da costruire dopo la retrocessione dello scorso anno. La squadra è nuova, lo staff altrettanto, c’erano tanti equilibri da trovare e da un po’ di tempo sembra che il gruppo abbia imboccato la strada giusta. C’è un approccio al lavoro diverso dal solito, molto professionale ma al contempo incentrato sulla serenità e lo stare assieme".

Carretto si sofferma quindi sul momento della Sella: "Gli sforzi societari non sono mancati neppure quest’anno, ma purtroppo le stagioni non sono tutte uguali: Cento è stata molto sfortunata nel grave infortunio di Benvenuti e in quello di Mitchell pochi giorni dopo il suo arrivo. Gli acciacchi ti condizionano, mi sembra un po’ di rivedere la stagione del Kleb di due anni fa, avevamo una squadra molto forte ma eravamo tormentati dagli infortuni. I loro punti di riferimento restano Mussini e Archie, oltre alla solidità di Bruttini e Toscano: noi vogliamo vendicare la sconfitta dell’andata e dimostrare che è stato solo un episodio".

Nella chiacchierata c’è spazio anche per un passaggio su Ferrara, piazza a cui Carretto dimostra tuttora di essere parecchio legato: "La seguo, sia per quello che succede in campo che fuori: sento costantemente tifosi e addetti ai lavori con cui ho instaurato grandi rapporti di amicizia. C’è da dire che il campionato di B Interregionale non mi è indifferente perché ci giocano diversi ragazzi che conosco, quella non è una categoria che spetta ad una piazza come Ferrara ma in cui è complicatissimo vincere. Non c’è niente di scontato, ci sono squadre che si portano dietro certezze costruite da diversi anni, per cui ci vuole pazienza e continuità di risultati. Ho sempre un occhio di riguardo verso Ferrara, mi auguro possa tornare presto dove le compete".

Jacopo Cavallini