Castelnovo e Montecchio per la salvezza matematica

Nella giornata domenicale vanno in scena due posticipi validi per la penultima giornata della poule salvezza di Serie C.

Turno casalingo per l’E80 Group Castelnovo Monti (10), che comanda il proprio raggruppamento e "vede" da vicino la matematica permanenza in categoria: basterà superare nel match interno delle 17 la CMO Ozzano (6) e il traguardo sarà cosa fatta.

Alle 19, invece, tocca alla Clevertech Montecchio (8), reduce dal successo nel recupero sulla Scuola Basket Ferrara, che va in cerca di gloria sul parquet del CVD Basket Club Casalecchio (4): anche in questo caso, visto il +4 sul penultimo posto occupato dai felsinei, la salvezza è davvero ad un passo. Curioso notare il calo alla distanza dei padroni di casa, che per buona parte della regular season hanno lottato per conquistare i playoff, mentre ora sono molto vicini agli spareggi per non retrocedere.