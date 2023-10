C’è il derby. L’Halley concentrata sul match con Senigallia

In casa Halley Matelica non hanno fatto drammi dopo la prima sconfitta di campionato, rimediata sul campo dell’imbattuto Bramante Pesaro all’overtime. Ma tutti si sono rimboccati le maniche per ritornare a marciare a pieno regime già da domani, quando sul parquet di Castelraimondo arriva la Goldengas Senigallia (ore 18). Il match apre un miniciclo con tre derby in otto giorni: mercoledì 1 novembre ci sarà infatti la trasferta in casa di Civitanova nel primo turno infrasettimanale del campionato di serie B interregionale e, poi, domenica 5 nuovo match interno contro Ancona. Ora, però, testa solo alla sfida con Senigallia: "Ci attende una partita tosta – dice l’ala biancorossa Alessio Mazzotti – perché loro hanno giocatori molto abili a rimbalzo d’attacco, che è stato uno degli aspetti che ha inciso di più nella partita col Bramante: dovremo fare molta attenzione". In ogni caso la Halley di coach Trullo sembra essere partita col piede giusto, nonostante le assenze. "Certamente, il nostro avvio di stagione è positivo – conferma Mazzotti – siamo al secondo posto insieme ad altre squadre, ma non possiamo certo lamentarci di come siamo partiti. Sono contento di come sto giocando e dello spazio che sto avendo, ma voglio fare ancora di più per aiutare la squadra. Il coach mi chiede tanto di correre in campo e sto cercando di farlo il più possibile. Un po’ è anche una dote naturale, ma ovviamente si può allenare come ogni altro aspetto del gioco". m. g.