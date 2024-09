Cento, sesta stagione di serie A2 alle porte. Con Livorno sarà già uno scontro diretto

E’ un curriculum ormai importante e corposo, quello della Benedetto XIV nel basket che conta. Dopo la grande delusione della retrocessione del 2019, in un campionato nel quale se qualcosa poteva andare storto, inevitabilmente finiva così, la società biancorossa si è rimboccata le maniche e dopo aver riconquistato la categoria nel 2020, ha disputato 4 stagioni senza mai rischiare nulla, e in alcuni casi investendo e divertendosi anche parecchio. Il ciclo targato Matteo Mecacci-Ivan Belletti ha portato risultati in serie, radicando una passione che c’è sempre stata, ma abituando la città del Guercino a una categoria che prima del 2018 non aveva mai vissuto dal vivo.

Ed oggi, alla vigilia di quella che sarà la sesta stagione del basket centese nel secondo campionato nazionale (e attenzione, in un campionato dal livello così alto, la prima giornata in casa contro Livorno è già uno scontro diretto interessante), è interessante ripercorrere il cammino dei biancorossi dal 2020 ad oggi.

Nel primo anno da neopromossa, funestato dal Covid, con capienze ridotte e in acuni casi palazzetti proprio deserti, la squadra di Cotton e Sherrod finisce ottava la regular season, batte Ferrara nel derby ma paga dazio, nella fase a orologio, agli infortuni: lo stop prolungato di Cotton impedisce di partecipare a quei playoff che il gruppo avrebbe meritato.

Traguardo posticipato poi solo di una stagione, quando la Tramec di James e Barnes arriva sesta, subito dietro la Top Secret Ferrara, e nella post season cede a testa altissima contro Pistoia.

Poi c’è la stagione magica, la 2022/2023, quella da record per la pallacanestro biancorossa; dal mercato arrivano gli americani Marks e Archie in un telaio già collaudato e viene raggiunto un secondo posto da record, con addirittura l’approdo in finale di Coppa Italia, poi persa contro Cremona. Insomma, mai così in alto.

L’ultima stagione è più ad alti e bassi: la scelta di Sabin non convince, Archie non è più performante come la stagione precedente, e in generale la chimica non decolla mai, nonostante tanti innesti in corsa a fronte di infortuni e problemi vari.

I playoff non arrivano, ma nella poule salvezza Cento non rischia mai e, tra alti e bassi, la stagione finisce senza patemi. Il resto è storia recente: un ciclo che riparte da zero, con i soli Delfino e Benvenuti confermati e un budget drasticamente ridimensionato. Obiettivo salvezza, magari evitando la roulette dei playoff. Allacciate le cinture, la partenza è vicina.

Mauro Paterlini