Cento, tempo di Whitty. Info sul settore giovanile

Anche quest’anno è tempo di Whitty! Dal 25 giugno al 4 luglio, nella consueta location del Piazzale Donatori di Sangue e Organi a Cento, avrà luogo l’imperdibile torneo di inizio estate. La Benedetto XIV è lieta di comunicare che quest’anno sarà al fianco del Whitty Summer Basketball, per tutta la durata della competizione. La società biancorossa sarà attiva su diversi fronti, a partite dalla gestione dell’Area Food ed Eventi. Il Whitty rappresenta, inoltre, l’occasione perfetta per entrare in contatto con il settore giovanile ufficiale. Infatti, dalle 18:30 alle 19.30, tutti i giorni, insieme ai ragazzi della Meteor, verrà allestito un Info Point, dove i genitori dei ragazzi interessati potranno risolvere eventuali dubbi e domande riguardanti la candidatura al settore giovanile. Inoltre, mentre i genitori saranno impegnati a raccogliere tutte le informazioni necessarie, i ragazzi sono attesi sul campo per prendere parte ad una serie di giochi con la partecipazione di Yankiel Moreno (foto).