Cesena verso l’esclusione, Ferrara ora è quarta. Cambia la classifica e può arrivare Tommasini

Dopo le indiscrezioni della scorsa settimana, il terremoto sembrava solo rimandato, nonostante Cesena fosse scesa in campo domenica a Castel San Pietro smentendo in parte le voci su una possibile uscita di scena dal campionato: da ieri invece l’esclusione in corsa dei romagnoli è cosa certa, e si attende solamente la ratifica del giudice sportivo per decretarne la triste fine. Ferrara rientra così clamorosamente in gioco per un posto tra le prime quattro, ma andiamo per gradi. Il ritardo negli stipendi a giocatori e staff, che già sul finire della scorsa settimana avevano "minacciato" di non partire per la trasferta sul campo dell’Olimpia Castello, non è il motivo principale dell’esclusione dei Tigers: la società infatti non ha saldato entro i termini prestabiliti la quarta rata Fip, la cui scadenza iniziale era prevista per lo scorso 23 gennaio. Da quel momento Cesena avrebbe avuto quattordici giorni di tempo (che scadevano ieri alle 16) per effettuare il pagamento incorrendo in tre punti di penalizzazione in classifica, ma a ieri pomeriggio la rata obbligatoria ancora non era stata saldata e – come da regolamento – la società romagnola va incontro così all’esclusione dal campionato. Nella serata di ieri il presidente Zampolini ha comunicato ai giocatori la volontà della società di non proseguire il campionato.

Domenica a Castel San Pietro la squadra allenata da coach Gresta si era presentata con soli sette giocatori a referto, mentre non erano partiti il lungo slavo Mikulic e gli esterni Sacchi e Chiapparini. Ferrara Basket è la squadra che più beneficerà dell’esclusione dei Tigers dal campionato, in quanto alle altre squadre verranno tolti tutti i punti fatti contro la compagine romagnola, mentre la classifica degli estensi - sconfitti sia all’andata che al ritorno - non subirà variazioni. Drigo e compagni guadagneranno così quattro punti su Fidenza e Cremona, oltre ai due su Sangiorgese e Pizzighettone, che avrebbero dovuto incrociare Cesena negli ultimi due turni di stagione regolare. E occhio anche al mercato, perché il diesse Pulidori potrebbe affondare il colpo sul 32enne play Claudio Tommasini, profilo esperto con trascorsi anche in Serie A2. Domenica a Castel San Pietro è stato il top scorer dei suoi con 24 punti, e un contatto col suo agente Ferrara lo ha già avuto. Di seguito la nuova classifica una volta ratificata l’esclusione dei romagnoli: Sangiorgese 28, Fidenza 24, Pizzighettone 24, Cremona 22, Ferrara 22, Bologna 18, Castel San Pietro 18, Piadena 16, Social Osa 12, Nerviano 10, Cernusco 6

Jacopo Cavallini