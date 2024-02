"Cesta Costa Masnaga vince contro Cestistica Spezzina con un punteggio di 66-60"

Costa Masnaga

66

Cestistica Spezzina

60

LIMONTA COSTA MASNAGA: Ravelli* 7, Cibinetto ne, Osazuwa 13, Caloro 3, Gorini 1, Razzoli ne, Piatti, N’Guessan* 14, Allievi* 16, Bernardi* 4, Pappalardo 4, Tibè* 4. Allenatore: Andreoli L.

CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi* 4, Castelli ne, Cappellotto* 7, Templari* 8, Baldassarre* 8, Carraro 5, Favre* 21, Candelori ne, Guzzoni 7, Guerrieri ne, Ratti ne, Allenatore: Corsolini M.

Arbitri: Occhiuzzi G., Rizzi A.

Parziali: 20-15, 41-32, 60-43.

Note: uscite per cinque falli N’Guessan e Baldassarre.

COSTA MASNAGA (Lecco) – Alla Cestistica Spezzina non bastano i 21 punti di Favre per uscire indenne dal campo della terza forza della A2 femminile di basket. Dopo 1’ e 5’’ Costa è già avanti 6-0, grazie a due triple di Allievi e della ex N’Guessan nel giro di 30’’. La Cestistica si mette in moto, ma Costa in attacco concede poco e con un’altra tripla di N’Guessan trova il +10 (20-10). Favre e Guzzoni dimezzano poi lo svantaggio. Nella seconda frazione la musica non cambia e nella terza Costa prende il largo. Nell’ultima frazione le bianconere provano la rimonta, ma non riescono mai ad andare oltre il -5 (65-60).