Cestistica al via all’insegna dell’ottimismo

E’ iniziata ufficialmente la nuova stagione della Cestistica Spezzina che anche nel prossimo campionato militerà in Serie A2, un campionato che per la compagine affidata al confermato Marco Corsolini (all’ottava stagione di fila sulla panchina ligure) è ormai diventata una piacevole abitudine. Ospite al vernissage delle bianconere l’assessore del Comune della Spezia Manuela Gagliardi, da sempre prima tifosissima delle spezzine. Quello che inizierà il prossimo 5 ottobre sarà il settimo campionato consecutivo di A2 per la Cestistica, per il coach sarà l’undicesimo. Nella passata stagione le liguri hanno terminato la stagione regolare all’ottavo posto nel girone A, garantendosi così l’accesso ai playoff per la sesta volta di fila. A guidare la squadra capitan Templari con un gruppo di 18 ragazze che disputeranno in pratica 3 campionati: la A2, la Serie B con la affiliata Number Eight Versilia e la Under 19. La società avrà poi tutto il settore giovanile con Under 14, 15 e 17 con la società Baket Academy e il MiniBasket Dlf. In tutto un movimento di oltre 400 atlete. Non si nascondono le ambizioni anche alla luce del mercato: in arrivo giocatrici di assoluto livello. Si tratta di Marta Granzotto, al ritorno a Spezia dopo tre stagioni al Selargius in A2, di Lucia Missanelli, guardia classe 1998, reduce da una superba stagione a Bolzano in A2, di Francesca Pia D’Angelo, il primo acquisto ad essere annunciato. L’avellinese è un’ala/pivot che arriva dalla A2 a Umbertide. Insieme a questo terzetto, due giovani di belle speranze: Daba Diakhoumpa (2005) e Tabara Mbaye (2007), esordienti in questo campionato, in arrivo rispettivamente dall’Alama San Martino e dell’Oxygen Roma.

C’è ottimismo nelle parole del Coach Marco Corsolini. "Il prossimo sarà uno dei campionati di A2 più belli degli ultimi anni, probabilmente dovuto anche al fatto che in A1 ci saranno soltanto 11 squadre. Non mancano formazioni ambiziose, come San Giovanni Valdarno, Sanga Milano, Broni, Costa Masnaga ed Empoli, tutte compagini costruite per arrivare fino in fondo, alle quali vanno ad aggiungersi squadre come Selargius, Livorno e Giussano. Noi scenderemo in campo con ambizioni importanti, come sempre accaduto negli ultimi anni, del resto la nostra è una società che da tantissimi anni milita nei piani alti della pallacanestro italiana, in A1 o in A2"" Il direttore sportivo Alessandro Pollio dà appuntamento al week end del 22-23 settembre con un quadrangolare al palasport per il secondo ’Trofeo Siram- Veolia’ con Jolly Livorno, Nico Basket e Umbertide

Marco Zanotti