Cestistica cantiere aperto: "A Broni senza attenuanti"

Inizia il girone di ritorno per la Cestistica ancora in difficoltà per alcune pesanti assenze (causa infortuni) e con un mercato ancora aperto, con gli sforzi concentrati sull’arrivo di un pivot che però la società fa fatica a trovare. "Templari è ancora fuori per un paio di settimane e Guzzoni non è al meglio. Con la partenza di D’Angelo la coperta è corta, ma andremo oggi a Broni per cercare di fare al meglio. Purtroppo il momento è così e dobbiamo comunque reagire" analizza la situazione il direttore sportivo Pollio.

La partita contro Broni, a pari punti in classifica, è sulla carta una sfida abbordabile per le spezzine, ma le condizioni della Cestistica sono la variabile che potrebbero spostare gli equilibri del match. Coach Corsolini al di là delle oggettive difficoltà del momento, è comunque fiducioso sul prosieguo del campionato e dell’ obiettivo finale da raggiungere, i playoff. "Quello di oggi è un impegno sicuramente difficile in casa di una squadra con enormi qualità non ancora espresse – dice Corsolini – abbiamo caratteristiche che possono mettere in seria difficoltà Broni, se rimarremo fedeli al piano farà abbiamo la possibilità di tornare a casa con i due punti".

Le altre partite della giornata: Benevento-Virtus Cagliari, Selargius- Repower Sanga Milano, Ponteggi Salerno- Foxes Giussano, Costa Mgnaga- Acli Livorno, San Giovanni Valdarno-Empoli, Moncalieri-Torino Basket. Broni-Cestistica si gioca alle 18 al Palaverde di Broni (Pavia) con la direzione degli arbitri Davide Quadrelli e Marcello Martinelli.

Classifica: San Giovanni 24, Sanga Milano, Scotti Empoli, Costa Magnaga 22, Acli Livorno, Virtus Cagliari 16, Cestistica, Selargius, Broni- Ponteggi Salerno 12 Torino Basket 10 Moncalieri, Giussano 8 Benevento 0.

Marco Zanotti