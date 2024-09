Cestistica già in clima campionato. Buone indicazioni dal ’Simar Veolia’

Un ’antipasto’ del campionato ormai alle porte, con tante belle partite. Ragusa trionfa al PalaMaiotti e conquista il ’3° Trofeo Siram - Veolia ’ battendo in finale Livorno. Ottimo terzo posto per le padrone di casa della Cestistica Spezzina allenate da Corsolini. Finale tiratissima che si è conclusa solo al primo supplementare e decisa da una ’bomba da tre’ di Siciliano, premiata anche come Mvp del torneo. C’era molta curiosità per la prova delle ragazze di Corsolini alla prima vera e propria uscita contro squadre blasonate e fortissime. Esame superato anche se in prospettiva campionato il lavoro non manca. Una sconfitta onorevole in semifinale contro Livorno (67-60 il risultato) e una vittoria nella finalina per il terzo posto contro Empoli 75-63. Nella semifinale, molto tirata ottime le due top della squadra Granzotto e Templari che con 15 e 12 punti hanno dimostrato la loro importanza in questa squadra nel campionato ormai imminente. A fine torneo soddisfazione nelle parole di coach Corsolini. "Un torneo di qualità altissima, ma abbiamo dimostrato carattere e voglia di poter competere con le miglior del Campionato. Era quello che cercavamo". Questo il dettaglio delle finali.

FINALE PRIMO POSTO

Ragusa-Acli Livorno 86-84

Ragusa: Mallo, Consolini 28, Salice, Pelka 7, Mazza. Tomasoni 13, Siciliano 26, Kozakova 4, Narviciute 2, Olodo, Labanca 6. All. Buzzanca.

Jolly Acli Livorno: Ceccarini 13, Sassetti 5, Georgieva 22, Orsini 5, Miccio 20, Mollicone, Sayed Tawfik, Okodugha 13, Evangelista 1, Arecco 5. All. Angiolini

Parziali: 20-16; 39-38; 57-57; 79-79 1ts Note: uscite per 5 falli: Tomasoni, Labanca, Georgieva, Arecco

FINALE TERZO POSTO

Cestistica-Empoli 75-63

CESTISTICA SPEZZINA: Mbaye 4, D’Angelo 15, Templari 16, Granzotto 17, Missanelli 10, Diaokhoumpa 3, Candelori, Guzzoni, Guerrieri, Moretti 10, Varone. All. Corsolini.

BASKET EMPOLI: Leghissa, Colognesi 9, Ianezic 11, Castellani 5, Ndaye, Casini, Antonini, Vente 22, Prats 6, Ruffini 7.

Marco Zanotti