Cestistica in emergenza. Match difficile con Broni

Importante impegno casalingo per la Cestistica Spezzina oggi al Palasport Mariotti (ore 18, arbitri Turello e Purina) contro la Logiman Broni, con le bianconere chiamate a riscattare la sconfitta partita all’esordio a San Giovanni Valdarno, con tante recriminazioni. La squadra di coach Corsolini è fiduciosa in una buona gara pur ancora con le difficoltà dovute alle assenze e contro un ottima squadra. "Siamo in una situazione di emergenza – dice Corsolini – rispetto allo scorso anno abbiamo costruito un roster più qualitativo ma per farlo abbiamo una squadra più corta nelle rotazioni. Purtroppo la prima giornata ci siamo presentati senza Moretti Missanelli e Guerrieri, giocando una partita coraggiosa. Durante la gara abbiamo perso anche Guzzoni e Diakhoumpa. Quest’ultima ha recuperato, per Guzzoni si parla di un mese di stop. Contro Broni ci presentiamo quindi non in buone condizioni, ma è la prima in casa e faremo di tutto per onorare l’impegno. Delle otto giocatrici a disposizione ne avremo una del 2005, una del 2006 e tre del 2007. Promettiamo massima resilienza contro un’altra big del campionato, sperando che questo momento sfortunato passi in fretta". Le altre partite della 2ª giornata: Repower Milano- Selargius, Virtus Cagliari-Virtus Academy Benevento, Foxes Giussano- Salerno, Use Scotti Empoli-San Giovanni Valdarno, Jolly Acli Livorno-Costa Magnaga, Torino Teen Basket-Moncalieri.

Marco Zanotti