Cestistica Spezzina mette a segno l’impresa. Con solo 6 titolari piega la ’corazzata’ Broni

Cestistica Spezzina

55

Broni

49

(13-14; 14-13; 19-10; 9-12)

CESTISTICA SPEZZINA: Mbaye 2, D’Angelo 15, Templari 15, Granzotto 19, Djakoumppa 2, Varone 2. N.e Missanelli, Guzzoni, Candelori, Moretti. All. Corsolini

BRONI: Massrhaoi 10, Reggiani 9, Russo, 12, Morra 5, Frigo 3, Baldelli 6, Scarsi 4, Hartmann. N.e. Carbonella, Buranella, Lisoni, Merli. All. Magagnoli

Arbitri: Turello e Pulina

LA SPEZIA – Grande impresa della Cestistica Spezzina che di fronte a 400 spettatori (sugli spalti del PalaMariotti anche il sindaco Peracchini) batte Broni, grande favorita alla vittoria in campionato. Coach Corsolini alla vigilia aveva detto di avere qualche arma per mettere in difficoltà le avversarie, ma sembrava un ’mettere le mani’ avanti visti infortuni e assenze pesanti. Invece Spezia sfodera una prestazione di altissimo livello e vince con pieno merito, pur in una situazione di emergenza. In pratica per tutta la partita in campo solo 6 giocatrici (con Missanelli e Guzzoni in panchina a far numero) e pochissime rotazioni per poter far rifiatare le titolari. Nei primi due parziali grande equilibrio, nel terzo un’accelerazione ha portato il vantaggio a +9 poi difeso con i denti nel quarto tempo. Grande soddisfazione di coach Corsolini (nella foto sotto) a fine gara: "La piu grande impresa da quando sono qui, abbiamo difeso bene, siamo stati perfetti perchè dovevamo dosare le energie rinunciando qualcosa in attacco per fare meglio in fase difensiva. Abbiamo bloccato le fonti del gioco di una grande squadra. Con solo 6 giocatrici a disposizione non si poteva che fare così. Ora aspettiamo i rientri delle infortunate e vedremo dove possiamo arrivare. Intanto godiamoci questa grande vittoria". Applausi alla squadra dal sindaco Peracchini. "La Cestistica ha compiuto una grande impresa, pur in formazione rimaneggiata. Complimenti a tutte".

Risultati. Sanga Milano-Selargius 83-56, Cagliari-Benevento 69-54, Foxes Giussano-Salerno 81-84, Empoli- San Giovanni Valdarno 63-75, Livorno- Costa Masnaga 53-58, Torino-Moncalieri 38-73.

Classifica: Costa Masnaga, Milano, San Giovanni Valdarno 4 punti, Cestistica Spezzina, Moncalieri, Torino, Broni, Empoli, Livorno, Salerno, Cagliari 2, Benevento, Giussano, Selargius 0.

Marco Zanotti