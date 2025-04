Under 17 Angels/Rbr trionfa contro Ravenna nel Trofeo Emilia-Romagna

Il percorso da imbattuti nel Trofeo Emilia-Romagna dell’Under 17 Angels/Rbr continua. I ragazzi di coach Brugè raccolgono l’ennesimo largo successo, questa volta nella tana della Compagnia dell’Albero Ravenna. Il 61-91 è frutto di un dominio costante, con ottima distribuzione delle responsabilità e tanti ragazzi coinvolti.

L’inizio di gara è favorevole ai ravennati, soprattutto con Battistini e Montefiori. Ravenna ne segna 16 in cinque minuti, ma poi gli Angels chiudono la difesa a doppia mandata e non fanno passare più nulla. A fine primo quarto è 17-23, mentre nel secondo ecco il primo tentativo di fuga per chi viaggia. Bene Ricci (foto), Bracci e Ronci, col divario che all’intervallo si amplia inesorabilmente (33-54).

Nella ripresa, gli Angels continuano a spingere sotto la sapiente regia di San Martini e allargano ancor più la forbice, finendo per salire sul 47-73 del 30’ prima del +30 conclusivo. Il prossimo appuntamento vedrà impegnata l’Under 17 in casa contro Stars Bologna domenica alle 16.

Il tabellino: Ricci 14, Ronci 11, Altini 10, Ciancarelli 10, Almasi 10, Gnepa 9, San Martini 9, Tura 7, Bracci 6, Arcangeli 3, Tassani 2, Trevisani. All.: Brugé.