Cestistica, tempo di esami: "Risultati sotto le attese"

Tempo di verifiche in casa Cestistica Spezzina. Dopo la sconfitta di Giussano (che estromette la squadra dall’accesso alla Coppa Italia, uno degli obiettivi stagionali), società e staff tecnico analizzano una prima parte di stagione sotto le aspettative. Società non contenta dei risultati in relazione agli sforzi economici compiuti. Possibile qualche partenza anche clamorosa. Il ds Alessandro Pollio esterna la sua amarezza per questa prima parte di stagione. "Bilancio negativo, le aspettative era superiori. Abbiamo fatto uno sforzo economico molto importante e ci si attendevamo molto di più con risultati ben diversi, sopratutto una qualità diversa dal punto di vista del gioco. Il tema è il mancato apporto delle giocatrici più esperte. Abbiamo già parlato alla squadra prima della sosta, alla ripresa molte giocatrici saranno sotto attenta osservazione e valutazione da parte dello staff tecnico e della dirigenza. Primo obiettivo quindi sarà sfoltire la rosa in base a queste valutazioni". Pollio analizza la situazione a partire dalle sue scelte. "Giocare a basket per molti è un sogno, farlo a questi livelli ancor di piu. Per molti di noi è restato tale, si gioca a basket per il piacere di giocare e meno per soldi, ma si è pagati per fare il meglio. Probabilmente alcune giocatrici non hanno ben compreso cosa significa giocare a Spezia. La prima colpa è mia che ho fatto le scelte, ma evidentemente in alcune gli obiettivi di questa società non erano ben chiari. Si pretende il massimo impegno in allenamento e partita. Questo in alcune non c’e stato. La cosa positiva è invece la crescita delle giovani: Mbaye è pronta per la A2 e la giovanissima Guerrieri sta meritando lo spazio fin qui ottenuto. Non abbiamo quindi problemi di numeri, faremo i cambiamenti necessari per raggiungere i playoff. Dopo queste valutazioni torneremo sul mercato e chi verrà dovrà aver voglia di giocare in questa squadra. Nello sport si vince e si perde, ma occorre farlo con dignità. Quando manca allora non va bene. Insomma si sperava in un Natale diverso". Gli obiettivi stagionali? "Il primo era la qualificazione alla Coppa Italia, il secondo i playoff, il terzo la valorizzazione delle giovani, Su questa parte siamo soddisfatti: il classico bicchiere mezzo pieno. Ora la società lavorerà per risolvere gli altri problemi".

Marco Zanotti