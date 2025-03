Champions, urna impietosa. La Unahotels trova Malaga

Urna impietosa per la Pallacanestro Reggiana che nei quarti di finale della ‘Basketball Champions League’ dovrà vedersela con i campioni in carica dell’Unicaja Malaga. Con un pizzico di fortuna in più, i biancorossi avrebbero potuto pescare il Cez Nymburk (la squadra più abbordabile) oppure l’Aek Atene dell’ex Sakota, ma il sorteggio – avvenuto nella house of basketball di Mies (Svizzera) – è stato molto severo.

In rappresentanza della Pallacanestro Reggiana era presente il direttore sportivo Filippo Barozzi: "Sarà davvero bello e stimolante sfidare i campioni della Bcl, una squadra forte e titolata come l’Unicaja Malaga - ha commentato - Affronteremo questi quarti di finale con il grande orgoglio di essere riusciti ad arrivare fino a questo punto della manifestazione, tra le migliori otto. Come abbiamo sempre fatto, scenderemo in campo con motivazione e determinazione, sognando tutti insieme la qualificazione alle Final Four".

Corretto parlare di sogno, perché per approdare all’ultimo atto (che andrà in scena dal 9 all’11 di maggio) servirà una vera e propria impresa. La sfida con Malaga sarà al meglio delle tre, con gara 1 che si giocherà in trasferta (l’8 o il 9 di aprile), gara 2 al PalaBigi (il 15 o il 16) e l’eventuale bella sempre in Spagna (il 22 o il 23).

Gli spagnoli sono attualmente al quarto posto in classifica nella Liga Acb (davanti al Barcellona, ma a ruota di altri squadroni come Valencia, Tenerife e Real Madrid) e in questa edizione della ‘Bcl’ hanno un bilancio di 11 vittorie e una sola sconfitta (di 2 punti sul campo del Galatasaray).

Dati che sono frutto di una costruzione di squadra basata su rotazioni molto ampie che coinvolgono spesso anche tutti e 12 i giocatori; le punte di diamante sono Tyson Carter (guardia da 13,1 punti e 4,8 assist di media) e Kendrick Perry (play da 11,2 punti e 5,2 assist), ma nessuno degli altri componenti può essere sottovalutato, a partire dal tiratore Kameron Taylor (10,2 punti con il 42% da 3) e arrivando fino ai lunghi Tyson Perez (8 punti e 5 rimbalzi) e Dylan Osetkowski (9,2 e 4 rimbalzi). Gli altri accoppiamenti prevedono Tortona contro Tenerife, Nymburk contro il Galatasaray e AEK Atene contro il Nanterre. Se Reggio dovesse staccare il pass per Final Four, in semifinale (gara secca) affronterebbe la vincente della sfida tra la formazione greca e quella francese.