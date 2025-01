Che colpi per le big. Pullazi a Udine, Okeke verso Cantù

Diversi i movimenti di mercato in A2 alla fine del girone d’andata. A muoversi sono soprattutto le squadre di media-bassa classifica. Ad eccezione di Cantù che è ai dettagli per inserire il lungo del 2003 Leonardo Okeke messo fuori squadra da Varese per ragioni disciplinari, e Udine che, visto l’infortunio di Giovanni Pini, ha acquistato da Trapani in A1 l’ala Rei Pullazi già a Forlì nella stagione 21/22.

La Fortitudo, dopo aver inserito il playmaker Luca Vencato da Orzinuovi, cerca un gettonaro nel ruolo di ala per sostituire l’infortunato Kenny Gabriel (ginocchio). I bolognesi inoltre hanno rescisso l’accordo che li legava all’esperto playmaker Marco Giuri che così ha firmato per Nardò dove, proveniente dall’Urania Milano, è approdato anche il lungo Giordano Pagani. Sempre il club bolognese ha mandato in B alla Gemini Mestre il play-guardia classe 2003 Nicola Giordano. E Milano per coprire la perdita di Pagani ha ingaggiato il centro di 2.13 Kevin Ndzie arrivato in prestito da Brindisi.

Orzinuovi, che ha perso come detto Vencato, ha messo fuori squadra per motivi disciplinari la guardia Simone Pepe: pare diretto a Brindisi. Novità anche a Vigevano dove il nuovo arrivato Tommaso Raspino si è fratturato una mano: da Pistoia il pivot Andrew Smith.

Dal 13 gennaio all’11 aprile (terzultima giornata), ci sono due tesseramenti a disposizione. E un visto per uno straniero.

