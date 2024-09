Che passione. L’Andrea Costa a furor di piazza. Emozione Fazzi

Un ritrovato entusiasmo, accompagnato dai cori e striscioni della tifoseria organizzata, ha salutato la presentazione dell’Andrea Costa 2024/2025. Ospiti del bar Controcorrente, dirigenti, sponsor, staff e squadra sono sfilati davanti ai propri tifosi in una piazza Matteotti colorata di biancorosso che ha potuto vedere anche le nuove divise per questa stagione e il logo del club rinnovato.

A fare gli onori di casa i dirigenti Christian Pavani, amministratore delegato, e Sofia Conti, direttore generale. "Impossibile dire di no a una squadra che fa parte della storia della pallacanestro italiana. A Imola c’è l’Andrea Costa e basta e abbiamo bisogno di tutti per far sì che l’Andrea Costa torni dove deve stare, ossia un po’ più su di dove siamo ora", ha detto Pavani.

"Siamo reduci da mesi tosti tra riunioni e momenti difficili ma adesso ci guardiamo e ci diciamo di andare avanti", ha proseguito Sofia Conti. Spazio anche al nuovo main sponsor che campeggerà sulle divise biancorosse, la Up Agenzia per il Lavoro, rappresentata da Giuseppe Somma, mentre l’assessore alle attività produttive Pierangelo Raffini ha portato i saluti dell’amministrazione comunale.

Al neo coach Matteo Angori è toccato il compito di introdurre infine i giocatori biancorossi che affronteranno la prossima stagione di B Nazionale, con i vari protagonisti ad accendere subito l’entusiasmo dei tifosi, particolarmente l’ex giallonero Gioacchino Chiappelli ("Ora sono nel lato giusto di Imola", ha detto). Anche se i cori più accesi li ha ricevuti il neo capitano Luca Fazzi, che raccoglie l’eredità del padre Cristiano, ancora adesso un simbolo per tanti tifosi. "Per me è un’emozione unica essere il capitano di questa squadra, una grande responsabilità che sono pronto a raccogliere" ha detto.

Oggi pomeriggio, alle 18, i biancorossi torneranno in campo per la loro terza (e penultima) amichevole di questo precampionato, affrontando al PalaCattani di Faenza i Raggisolaris di coach Gigi Garelli. Ancora non saranno del match Sanguinetti e Toniato, il cui rientro in gruppo è previsto la prossima settimana. Uno scrimmage che sarà a porte chiuse, e che precederà l’ultimo impegno amichevole dell’Andrea Costa, sabato prossimo sul campo di San Vendemiano. Nel frattempo si conferma la partnership con il poliambulatorio specializzato Clinic Center.