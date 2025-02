Chieti verso l’esclusione. OraSì, a Rieti vale doppio

Mai come oggi la vittoria varrà doppio. L’OraSì giocherà alle 21 in casa della Npc Rieti, ultima della classe, in un vero e proprio scontro salvezza da non fallire, considerando le voci che stanno arrivando da Chieti. La società abruzzese verrà estromessa dal campionato nei prossimi giorni per il mancato pagamento della quinta rata federale e di conseguenza tutti i suoi risultati saranno cancellati: a farne maggiormente le spese saranno Ravenna e Sant’Antimo che hanno vinto entrambe le partite con i teatini.

Con l’uscita di Chieti non ci sarebbe più la retrocessione diretta e soltanto i playout, ma l’OraSì si ritroverebbe terzultima con 14 punti invece degli attuali 18, dovendo così sudare per centrare la salvezza diretta. Questo scenario sarebbe un duro colpo per la società che probabilmente ricorrerebbe al mercato, magari puntando Bechi, play che si svincolerà da Chieti, e che ha tutte le caratteristiche per essere l’uomo giusto nel gioco di coach Gabrielli.

In attesa di sapere cosa accadrà, i giallorossi dovranno quindi conquistare oggi due punti d’oro, tra il dire e il fare c’è però di mezzo il campo, perché l’OraSì troverà una Rieti molto motivata e costretta a vincere. La Npc ha compiuto diverse rivoluzioni durante la stagione, anche in panchina con il ritorno di Ponticiello esonerato ad ottobre, e sul mercato ha trovato giocatori di classe come Meluzzi, Thomas e Cecchi che però non sono bastati per farli uscire dalle basse posizioni. All’andata Rieti vinse 94-83 al PalaCosta e questo deve essere un campanello d’allarme per tenere alta la concentrazione.

"Siamo alla terza partita in una settimana e la fatica inizia a farsi sentire per tutte le squadre – sottolinea coach Andrea Gabrielli -. Sarà quindi importante dosare le forze all’interno dei quaranta minuti, cercando di non sprecare energie inutili. Rieti sta attraversando un periodo non buono e cercherà sicuramente rivalsa e noi dovremo farci trovare pronti a domare la loro reazione. All’andata la Npc giocò un’ottima partita ed ebbero delle buonissime percentuali al tiro. Il roster è composto da giocatori d’esperienza, come Thomas, Meluzzi, Baldassarre e Fabi, che all’andata ci fece particolarmente male. Capocotta invece è un giovane classe 2004, che nell’ultimo mese sta avendo un rendimento pari a quello di un senior navigato. Sarà una partita tra due squadre che hanno la necessità di fare punti e la vincerà chi sarà più lucido nei momenti salienti".

Luca Del Favero