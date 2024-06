Chiusi, sfida da dentro o fuori contro Nardò. Coach Bassi: "Sarà una gara molto fisica"

San Giobbe Chiusi in campo a Nardò per la nona giornata della fase salvezza. Per i Bulls è una sorta di spareggio: se perdono sono retrocessi matematicamente in serie B, se vincono, il verdetto è rimandato all’ultima giornata in programma domenica. Saranno i quaranta minuti più importanti della stagione, una partita da dentro o fuori: "Già questo la definisce. Noi ci arriviamo dopo una stagione di grande sofferenza, a cui eravamo preparati – ha detto coach Bassi (foto) –. Sono tipologie di partite che noi abbiamo già affrontato e quindi sappiamo cosa ci aspetta. Siamo a conoscenza anche del valore dell’avversario, una squadra da playoff per qualità, fisicità e capacità dell’allenatore". Sarà il quarto confronto stagionale fra le due squadre: "Sarà una partita molto fisica – ha aggiunto Bassi –. Loro vorranno dettare il ritmo subito e noi dovremo essere bravi a resistere e a cercare di non farli correre troppo. E questo significa anche attaccare con equilibrio. Una serata in cui dovremo mettere tutto in campo e poi vedere cosa sarà successo". Per i Bulls ci sono analogie con la sfida giocata con Trapani il 14 aprile scorso. Anche in quel caso dovevano vincere per forza per poi giocarsi le possibilità di salvezza: "Sì, è una partita simile a quella – ha argomentato il tecnico biancorosso –. Il livello di fisicità sarà più o meno lo stesso perché Nardò è veramente una squadra tra le più fisiche del nostro campionato. L’impatto emotivo e la disponibilità dei ragazzi saranno forse le chiavi principali". Bulls reduci dalla ‘passeggiata’ di domenica scorsa contro una Cento già in vacanza: "Come ho detto dopo la partita, le differenti motivazioni tra noi e Cento si sono viste. Loro hanno tenuto a riposo qualche giocatore ma noi abbiamo giocato una partita seria, quella che dovevamo e volevamo giocare. Volevamo riscattare la brutta prestazione di qualche giorno prima contro Latina. L’andamento della gara ci ha permesso di risparmiare anche un po’ di energia, aspetto molto importante in questo periodo. Adesso testa bassa e pensiamo a Nardò". Palla a due alle 20,30, arbitrano Maschio, Centonza e Marzulli.

Stefano Salvadori