Ci risiamo: Unahotels strapazzata da Tortona. Terza batosta consecutiva in trasferta

TORTONA

93

REGGIO EMILIA

64

BERTRAM: Zerini 1, Ross 10, Dowe 13, Candi, Strautins 5, Baldasso 11 , Kamagate 12, Severini 17, Weems 10, Thomas 8, Radosevic 6. N.e.: Tavernelli. All.: De Raffaele

UNAHOTELS: Weber 15, Hervey, Galloway 21, Faye 7, Uglietti 2, Atkins 5, Vitali 7, Grant 5, Chillo 2. N.e.: Cipolla Smith e Camara. All.: Priftis.

Arbitri: Beniamino Manuel Attard, Denny Borgioni, Simone Patti

Parziali: 26-4, 44-19, 66-36

Note: tiri da 3: Bertram 10/29, Unahotels 8/21; tiri liberi: Tortona 13/16, Reggio Emilia 17/24. Uscito per 5 falli

Non c’è due senza tre, anche se speravamo davvero che il noto adagio questa volta non sarebbe valso. E invece… e invece per la terza volta di fila la trasferta di campionato della Unahotels si rivela una autentica agonia. E per la terza volta di fila la gara vera finisce dopo appena una manciata di minuti. Con Reggio che alla prima difficoltà cede di schianto, esce dal match senza competere e per lunghissimi minuti si gioca solo per non farsi umiliare troppo.

La truppa di Priftis esce distrutta da una Tortona sempre più solida, eguagliando il record negativo, per la Serie A, di punti segnati nel primo quarto (appena 4) e subendo l’ennesima severissima lezione fuori casa. L’assenza di Smith (a referto per onor di firma causa i problemi al piede) non può essere un’attenuante. A questo punto la società, che tanti sforzi ha fatto per costruire una squadra competitiva, deve ricevere dai giocatori il dovuto rispetto. Cosa che da un mese, in trasferta, non avviene, e questo è inaccettabile, al di là di una classifica che resta positiva. Reggio subito palesa enormi problemi in fase offensiva: tanta confusione e scelte frettolose portano i biancorossi a segnare solo un canestro, il primo della gara, in sei minuti. Nel frattempo la Bertram è già scappata con un primo break di 12-0, che frutta il 18-4 del 6’) e un secondo di identico score che spedisce l’Unahotels, in piena depressione emotiva, al -22 di fine periodo. Con appena quattro punti segnati, un desolante 18% al tiro da 2. Nel secondo quarto dapprima i biancorossi, con qualche canestro di Galloway e un po’ di difesa come il Dio del basket comanda, mostrano qualche sprazzo di reazione. Ma quando a un canestro avversario che pare sigillato si aggiungono una circolazione di palla praticamente inesistente e una retroguardia di scarsa consistenza, la truppa di Priftis subisce altri colpi e cede ancora terreno andando all’intervallo lungo sotto di 25 punti; con la partita, di fatto, già chiusa. I secondi 20’ sono infatti pura accademia, con Tortona a fare show e l’Unahotels a limitare, relativamente peraltro, i danni.