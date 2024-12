Cinciarini guida Forlì contro JuVi Cremona: obiettivo terza vittoria consecutiva

Nell’anticipo della 15ª giornata di campionato Cinciarini e compagni affrontano la prima di due trasferte, incontrando la JuVi Cremona (palla a due ore 20.30, PalaRadi). "Veniamo da un momento positivo e c’è grande voglia da parte di tutti di continuare questa striscia vincente – afferma coach Antimo Martino – pur sapendo che ci aspetta una partita non semplice contro una squadra che gioca con grande energia e che può contare su diversi giocatori di talento, con i due stranieri Eddy Polanco ed Isiah Browm che hanno tanti punti nelle mani".

Nel roster lombardo sono presenti anche molti giovani che fino a due anni fa giocavano in serie B, ma scendono sul parquet con una determinazione particolare, con in panchina un allenatore come Luca Bechi con esperienza nella categoria e capace di valorizzare gli elementi a disposizione. "Le due squadre si conoscono bene per essersi incontrate in una finale di un torneo precampionato – ricorda Martino – che fu combattuta e caratterizzata da tanti contatti che resero l’incontro molto spigoloso". Era il 14 settembre, nella finale della Modena basket Cup finì 73-79. Un risultato che in quel momento nessuno si attendeva.

"Fanno ruotare tutti i dieci elementi del roster – analizza Martino – per mantenere la giusta freschezza sul parquet e la fisicità che li caratterizza. È una gara importante, anche se vincere in trasferta in questo campionato non è mai semplice, ma abbiamo già dimostrato di sapere come fare". Il riferimento è ai successi di Torino e anche all’ultima vittoria contro Milano, in un finale di partita combattuto fino alla sirena, con il canestro vincente di Luca Pollone. "In più sarebbe il terzo successo consecutivo che ci darebbe una bella continuità di risultati, proiettandoci con fiducia al derby contro la Fortitudo Bologna".

I forlivesi si presentano al completo. Non ci sarà Shawn Dawson che, a oltre due mesi dal suo infortunio, come ha comunicato la società, è in miglioramento. "I segnali sono positivi – spiega Martino – e la prossima settimana il giocatore lavorerà in palestra con la palla, prima individualmente, poi con la squadra. Ma vogliamo procedere con calma, anche perché Dawson è fermo da tempo e deve riprendere anche una buona condizione fisica".

Forlì viene da due successi consecutivi, mentre i lombardi sono reduci dalla netta sconfitta contro Udine, una delle squadre ai vertici della classifica. "E sono sicuro che vorranno riscattarsi, quindi attenzione e continuiamo a lavorare per migliorarci a livello di squadra, limitando anche gli up e down nel rendimento dei singoli giocatori".