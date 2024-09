Cinque scrimmage in due settimane: due con la Pielle. Tour de force La T Gema. Pre season di ferro

L’ultimo velo al precampionato della Pallacanestro Montecatini targata Gema e La T Tecnica è stato tolto ieri, quando con un comunicato ufficiale la società del presidente Alessandro Lulli ha reso nota la marcia di avvicinamento all’esordio in regular season di Serie B Nazionale del 29 settembre a San Severo di Puglia. Saranno cinque le amichevoli di preparazione al campionato, da disputarsi in poco più di due settimane: un vero e proprio tour de force finalizzato a far prendere confidenza con il ritmo partita a tutti i componenti del roster il più velocemente possibile, considerando che da fine settembre a metà novembre si giocheranno ben undici giornate di campionato.

Sarà una pre-season con il salmastro sulla pelle per Savoldelli e compagni, che giocheranno quasi tutti i loro test amichevoli in riva al Mar Tirreno. Il primo impegno, previsto sabato 7 settembre al PalaPertini di Ponte Buggianese contro la Pielle Livorno dell’ex Federico Campanella (orario ancora da definire), sarà infatti l’unico che i "leoni" termali affronteranno in Valdinievole, poi quattro trasferte "marittime", a partire da quella di La Spezia di mercoledì 11 settembre contro i padroni di casa dei Tarros Spezia Basket Club, alla quale seguirà il back-to-back con i biancoblu livornesi del 14 settembre, stavolta a Fauglia, parquet di allenamento piellino. Subito due incontri ravvicinati con il recentissimo passato per Mateo Chiarini, in attesa della prima resa dei conti ufficiale in campionato, fissata per l’1 dicembre. Sabato 21 dicembre La T Gema farà visita ad un altro ex: si tratta di Giovanni Bruni, playmaker classe 1981 che ha vestito la canotta rossoblù nell’ultimo anno della C Gold e che con la sua Swag Cecina chiuderà il programma di amichevoli termale.

Nel mezzo la seconda amichevole infrasettimanale del 18 settembre al PalaTenda di Piombino contro la rinnovata Solbat, altra formazione che Gema ritroverà da avversaria nel Girone B di Serie B Nazionale.

Filippo Palazzoni