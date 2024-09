Coach Martino elogia i suoi per "l’atteggiamento nell’arco dei 40 minuti». "Buono spirito contro una big»

"Sono contento della prestazione, visto che era la prima partita ufficiale contro una squadra del nostro livello – attacca coach Antimo Martino –, soprattutto per l’atteggiamento avuto dai ragazzi nell’arco dei 40 minuti di gioco".

L’allenatore forlivese commenta così, a caldo, l’affermazione della Pallacanestro 2.015 contro Pesaro nella prima semifinale del ‘Memorial Bortoluzzi’ a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, in un incontro che ha messo di fronte due tra le compagini più competitive del prossimo campionato. Dopo le amichevoli contro Imola e Faenza, un banco di prova sicuramente impegnativo per Cinciarini e compagni. Da segnalare che, oltre all’assenza di Tavernelli (realisticamente anche oggi per la finale), c’era un Dawson al debutto e parso ancora indietro (nella foto, mentre serve l’altro Usa Demonte Harper).

"Ovviamente ci sono stati dei momenti del match in cui siamo stati più brillanti e precisi, altri meno, sia in attacco che in difesa. Ma in questo tipo di partite è importante conoscerci e provare quello stiamo facendo in allenamento e migliorare la nostra condizione fisica".

g. b.