Il club ha partecipato con successo all’iniziativa serale del Comune in piazza. A ‘Famiglie in centro’ staccati quasi 100 abbonamenti Mercoledì sera a piazza Saffi, durante l'evento 'Famiglie in Centro', la Pallacanestro 2.015 ha registrato circa cento nuovi abbonamenti per la stagione 2024/25. I giocatori forlivesi presenti hanno incontrato i tifosi, offrendo autografi e foto. Restano ancora pochi giorni per la prelazione e la tariffa agevolata.