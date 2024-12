Cividale cade in casa contro Avellino: prima sconfitta dopo 10 vittorie consecutive

Sorpresa nell’anticipo della 15ª giornata. Cividale è caduta per la prima volta in casa contro Avellino, 85-90 il finale dopo un tempo supplementare. Partita con molte emozioni: i friulani, secondi in classifica, si sono trovati a -17 a metà 3° quarto, per poi volare fino al +6 a 3’ dalla fine, quando però è stata una fiammata di Mussini (22 punti alla fine) a portare gli irpini all’overtime, poi sempre controllato. Si è interrotta una striscia di 10 vittorie consecutive per Cividale, che ha fallito l’aggancio alla vetta di Rimini.

Oltre all’Unieuro oggi altre tre gare in programma: la Fortitudo cerca la quarta vittoria consecutiva con coach Attilio Caja, contro Piacenza. Turni casalinghi e abbordabili per le dirimpettaie dell’Unieuro, Rieti (con Vigevano) e Verona (con Cento).

Di maggiore interesse, per la vetta della classifica, le gare in programma domani, a partire dalla sfida tra Cantù e Milano che potrebbe determinare chi sarà la quarta forza del torneo, impegnata a ricucire il gap rispetto al gruppo di testa, in un turno che vede l’Apu Udine di scena sul suggestivo campo di Livorno e Rimini in trasferta contro Nardò. Interessante anche la sfida di Pesaro, dove una Vuelle in crescita attende la Torino di coach Matteo Boniciolli. Chiude il programma il match tra Brindisi e Orzinuovi.

La classifica: Rimini* 24; Cividale e Udine 22; Cantù* e Milano 18; Forlì, Verona e Rieti 16; Orzinuovi, Fortitudo e Torino 14; Avellino 12; Cremona*, Brindisi e Pesaro 10; Vigevano*, Cento*, Nardò* e Livorno 8; Piacenza 4. *: una gara in meno